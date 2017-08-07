ساعة جديدة من آبل "غير متصلة بـ آيفون"

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تعمل شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا على إصدار نسخة جديدة من ساعتها الذكية لا تحتاج للاتصاف بهاتف "آيفون"

وتقول شبكة بلومبرغ إن الساعة الجديدة سوف تتصل مباشرة بشبكات الهواتف المزودة برقائق "إلي تي إي"، وهي التقارير التي أكدتها صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت لاحق.

وقالت التقارير إن الشركة بدأت محادثات مع موزعين فى الولايات المتحدة وأوروبا حول طرح الساعة للبيع فى وقت لاحق من هذا العام.

وأطلقت الشركة ساعة "آبل ووتش" عام 2015، لكنها لم تكشف عن حجم المبيعات منذ ذلك الحين.

وفي رسالة للمستثمرين في الآونة الأخيرة، قال رئيس شركة آبل، تيم كوك، إن الساعة التي تنتجها الشركة هي أكثر الساعات الذكية مبيعا في العالم.

لكن في سوق الأجهزة القابلة للارتداء على نطاق أوسع، تتخلف آبل عن ركب شركة زياومي الصينية، وشركة فيتبيت التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، وفقا لمؤسسة "ستراتيجي أناليتيكس".

إن فصل تلك الساعة الذكية عن هاتف الـ "آيفون" سوف يضيف لها مجموعة من الوظائف الجديدة، مثل السماح للمستخدمين بتحميل الأغاني أثناء التنقل، حتى لو لم يكن معهم هواتفهم الذكية.

وأشارت كارولينا ميلانيسي، محللة فنية بشركة "كريتيف ستراتيجيز"، إلى أن شركة آبل لديها خطط كبيرة فيما يتعلق بساعتها الذكية، مشيرة إلى أن "الاتصال المباشر بالشبكة يساعد على جعل البيانات المتداولة أكثر موثوقية وسرعة".

ومع ذلك، سيكون هناك قلق حول عمر بطارية الجهاز.

ووفقا لتقرير بلومبرغ، سيكون خادم الجهاز الجديد من تصنيع شركة إنتل.

ولم ترد شركة آبل على اتصال بي بي سي للتعليق على تلك التقارير.