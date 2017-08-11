ويتشات، ووايبو ، وبايدو رهن التحقيقات في الصين

مصدر الصورة Reuters Image caption تفرض الصين قيودا صارمة على استخدام الإنترنت ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي المحلية وتحجب الأجنبية منها

تخضع منصات التواصل الاجتماعي الصينية وايبو، وويتشات، وبايدو تاييبا لتحقيق من قبل السلطات في بكين بعد اتهامات لها بانتهاك قوانين الأمن الالكتروني.

وقالت إدارة الأمن الإليكتروني الصينية إن المنصات الثلاث أخفقت في فرض رقابة على المحتوى الموجود على المواقع الخاصة بها، مؤكدة أن المستخدمين لتلك المنصات استغلوها لنشر شائعات، ومحتوى فاضح ومواد مروجة للإرهاب،.

وأشار تقرير الإدارة إلى أن تلك الخروقات للقانون "تهدد الأمن القومي".

وتفرض السلطات في الصين رقابة صارمة على الإنترنت، وتحجب محتويات إلكترونية، وتمنع غيرها من الظهور في محركات البحث داخل البلاد، علاوة على حذف منشورات تعدها ذات طبيعة حساسة.

كما تحجب الصين داخل أراضيها مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأجنبية، بما في ذلك فيسبوك، وإنستاغرام وتويتر.

وتحجب السلطات محرك غوغل البحثي أيضا داخل الأراضي الصينية، علاوة على وضع قيود على الدخول على وسائل الإعلام الأجنبية.

وتكافح الصين ضد أي محاولة للتحايل على حجب هذه المواقع والتطبيقات من خلال وضع قواعد استخدام صارمة للشبكات الافتراضية الخاصة.