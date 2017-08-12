العثور على كعكة مجمدة عمرها 106 عاما في القارة القطبية الجنوبية

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عثر الباحثون على كعكة بالفواكة مجمدة في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" ويظنون ان عمرها 106 عاما.

ويعتقد الباحثون أن هذه الكعكة تخص الرحالة البريطاني السابق روبرت فالكون سكوت الذي كان يعرف باسم "سكوت أنتاركتيكا".

وأكد الباحثون أنه بالرغم من أن العبوة المعدنية التي كانت الكعكة محفوظة فيها كانت صدأة إلا أن الكعكة نفسها لم تفسد وبدت قابلة للأكل.

وكان الرحالة سكوت يحب هذا النوع من الكعك الذي كانت تنتجه شركة هانتلي وبالمرز.

وقالت ليزي ميك، مديرة المرصد البيئي الموجود في أنتاركتيكا، إن من يعيشون في هذه المنطقة يحبون تناول الأغذية الغنية بالدهون لتساعدهم على إنتاج السعرات الحرارية الكافية لحفظ درجة حرارة أجسادهم وسط البيئة المتجمدة.

وكان الباحثون يستكشفون موقعا قديما للرحالة القدماء عفا عليه الزمن وطمره الجليد وبدأوا بالحفر في الموقع العام الماضي ليجدوا نحو 1500 أثرا للرحالة الذين كانوا يقيمون فيه.

وتمكن المستكشفون من إعادة كل المواد التي عثروا عليها بما فيها الكعكة إلى حالها الاصلي.