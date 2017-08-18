فنلندا: الشرطة تطلق النار على رجل وتحتجزه بعد طعنه لعدد من الأشخاص

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تقول الشرطة في فنلندا إنها أطلقت النار على رجل بعد إفادات بأنه طعن عدة أشخاص في مدينة توركو جنوب غربي البلاد.

وأضافت الشرطة إنه تم احتجاز الرجل بعد إطلاق النار على ساقه.

وقد طالبت الشرطة المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث في مركز المدينة.

وأفادت تقارير بأن الحادث وقع في منطقة ساحة بوتوري. وأظهرت إحدى الصور جثة ملقاة على الأرض، وكانت الجثة مغطاة.

لكن لم يصدر أي تصريح رسمي حول وقوع ضحايا.

وجاء في تغريدة من شرطة جنوب غرب فنلندا في الرابعة وأربعون دقيقة عصراً بالتوقيت المحلي، إن "عدداً من الاشخاص طعنوا في وسط توركو وطلب من الناس تجنب مركز المدينة".