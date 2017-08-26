حلقوا شعرهم تضامنا مع ذويهم المصابين بالسرطان
في إطار حملة نظمها نشطاء في بريطانيا، قرر آباء وأحباء وشركاء حياة لمرضى بالسرطان حلق شعرهم، بهدف إظهار الدعم للمصابين بالمرض وجمع تبرعات.
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Macmillan Cancer Support/Rankin
هذه الصورة لطفلة تُدعى سيرين، وهي من بلدة تشستر بمقاطعة تشيشار وتبلغ من العمر خمس سنوات. شُخّصت إصابة سيرين بنوع من سرطان الأطفال، بعد أن اكتشف الأطباء ورما على كليتها بحجم ثمرة فاكهة الأناناس.
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Macmillian Cancer Support/Rankin
ذات يوم أثناء تناول طعام الإفطار، لاحظت جيني ديفريل، والدة سيرين، وجود نتوء أسفل ضلوع ابنتها. تقول ديفريل "لحسن الحظ يسير العلاج بشكل جيد، ما أدى لانكماش حجم الورم بنسبة 40 في المئة حتى الآن، لكن الأمر يتطلب مزيدا من العلاج والجراحة أيضا، وربما يشمل علاجا إشعاعيا".
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Macmillan Cancer Support/Rankin
حلق مصمم الغرافيك كيث وود رشعر أسه ولحيته الطويلة، إحياء لذكرى زوجته إيما، التي توفيت العام الماضي عن عمر 36 عاما. يقول وود "كانت إيما تعلم كم أحب لحيتي، وأعلم أنها ستشعر بي وتضحك من شكلي الجديد".
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John Marsh
هذه الصورة لإيما يوم زفافها. وقد جرى تشخيص إصابتها بورم في المخ في عام 2011. ويقول كيث "لقد كرهت إيما فقدان شعرها، بل وأجلت العلاج الإشعاعي إلى ما بعد زفافنا، لأنها كانت حريصة على مظهرها في ذلك اليوم، لكنها كانت دائما في نظري جميلة".
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Macmillan Cancer Support/Rankin
فيكتوريا هندرسون (43 عاما) وزوجها مارك يحلق لها شعر رأسها. شُخّصت إصابة مارك بمرض سرطان المريء في أبريل/ نيسان الماضي. ويخضع مارك، الذي يعمل مطورا لبرامج الكمبيوتر، حاليا للعلاج الكيميائي بهدف تقليص حجم الورم الذي اكتشفه حينما بدأ يعاني صعوبة في بلع الطعام.
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Macmillan Cancer Support/Rankin
فقدت فيكتوريا، وهي من منطقة هاربورو بمقاطعة ليسترشاير، والدها أيضا بسبب سرطان الرئة العام الماضي عن عمر 80 عاما. تقول فيكتوريا "أفعل ذلك بهدف مساعدة مزيد من العائلات التي قد تتعرض لتلك المحنة في الحصول على الدعم الذي يحتاجونه".
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Macmillan Cancer Support/Rankin
حلقت لوسي بارنيت، وهي من منطقة شورديتش بشرق لندن وتبلغ من العمر 29 عاما، شعر رأسها إحياء لذكرى جديها اللذين توفيا بسبب السرطان.
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Macmillan Cancer Support/Rankin
سارعت لوسي للمشاركة في جلسة تصوير ضمن حملة "بريف ذا شيف" Brave The Shave. وفي إطار الحملة، يحلق الآلاف شعرهم دعما لأشخاص أصيبوا بالسرطان أو إحياء لذكراهم. كما تهدف الحملة لجمع تبرعات بملايين الجنيهات الاسترلينية. والتُقطت الصور بعدسة المصور العالمي الشهير رانكين، الذي فقد والدته بسبب السرطان.
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Macmillan Cancer Support/Rankin
كارولين برايس من بلدة ميرتير تيدفيل بمقاطعة غلامورغان. حلقت المرأة البالغة من العمر 50 عاما شعر رأسها، إحياء لذكرى أصدقائها ومرضاها الذين قضوا بسبب السرطان.
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Supplied
انضمت هيذر باديسون، البالغة من العمر 30 عاما وهي من بلدة غرانثام بمقاطعة لنكولنشاير، إلى الحملة بعد أن أصيب ثلاثة من أقاربها بمرض السرطان.
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Macmillan Cancer Support/Rankin
ماتت شيلا مور، عمة هيذر، بمرض سرطان الثدي عن عمر 56 عاما، وذلك قبل أيام فقط من التقاط هذه الصورة.
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Macmillan Cancer Support/Rankin
طلب تيد وودوارد، البالغ من العمر 28 عاما وهو من شرقي لندن، من أخته هانا أن تحلق شعر رأسه، وذلك دعما لها، حيث أنها مصابة بنوع غير قابل للشفاء من السرطان منذ كان عمرها 18 عاما.
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Macmillan Cancer Support/Rankin
تبلغ هانا من العمر 26 عاما، وتتناول علاجا يوميا. وتقول إنها ترفض أن يعرقل مرض السرطان حياتها.
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