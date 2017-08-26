حلقوا شعرهم تضامنا مع ذويهم المصابين بالسرطان

هذه الصورة لإيما يوم زفافها. وقد جرى تشخيص إصابتها بورم في المخ في عام 2011. ويقول كيث "لقد كرهت إيما فقدان شعرها، بل وأجلت العلاج الإشعاعي إلى ما بعد زفافنا، لأنها كانت حريصة على مظهرها في ذلك اليوم، لكنها كانت دائما في نظري جميلة".