قرصنة انستغرام تكشف عن بيانات اتصال المشاهير

مصدر الصورة Getty Images Image caption قالت شبكة انستغرام إن مستخدميها من المشاهير استهدفوا على وجه الخصوص

كشفت شبكة انستغرام عن أن خللا في أنظمتها مكَّن قراصنة إلكترونيين من الكشف عن أرقام هواتف عدد من النجوم والمشاهير، وعناوين بريدهم الإلكتروني.

وأرسلت الشبكة، التي تمتلكها شركة فيسبوك، رسائل إلى أصحاب الحسابات الموثقة، وأغلبهم مشاهير، لإبلاغهم بذلك.

وقالت شركة انستغرام إن "مهاجما إلكترونيا أو ربما أكثر من واحد" قد استهدفوا نجوما بارزين، للحصول على بيانات اتصالاتهم.

وقالت انستغرام إن كلمات المرور لم تُسرق، لكنها حذرت مستخدميها ودعتهم لمراقبة أية أنشطة مشبوهة على حساباتهم.

ولم تكشف انستغرام عن الحسابات التي استهدفها هذا الهجوم الإلكتروني.

ويرجع هذا الاختراق الأمني إلى خلل في برمجيات الشركة.

وقالت انستغرام إن واجهة برمجة التطبيق كان بها خلل، لكن تم إصلاحه.

وطالبت الشبكة أصحاب الحسابات الموثقة بضرورة "توخي الحذر الشديد" إزاء أية اتصالات هاتفية، أو رسائل نصية أو إلكترونية غير متوقعة.

ولدى شبكة انستغرام أكثرمن 500 مليون مستخدم حول العالم، من بينهم 300 مليون يستخدمون التطبيق بشكل يومي.