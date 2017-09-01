صابرينا باسترسكي وريثة أينشتاين على عرش الفيزياء

مصدر الصورة pinterest Image caption صابرينا باسترسكي تركز في أبحاثها على أكثر مواضيع الفيزياء النظرية تعقيدا من مثل الثقوب السوداء

هي فتاة أمريكية من أصل كوبي، استشهد بأبحاثها مؤخرا عالم الفيزياء النظرية الشهير ستفين هوكينغ في إحدى مقالاته العلمية، ويطلقون عليها خليفة أينشتاين، إنها صابرينا باستريسكي البالغة من العمر 24 عاما.

ولدت صابرينا غونزاليس باسترسكي عام 1993 في مدينة شيكاغو الأمريكية، وتلقت تعليمها الابتدائي في مركز "أديسون للموهوبين" في مدرسة شيكاغو العامة.

ونجحت باستريسكي في صنع طائرة خفيفة وهي في سن الرابعة عشرة من عمرها، وحلقت بها.

والتحقت بمعهد "مساتشوستس للتكنولوجيا" عام 2010 وتخرجت منه عام 2013 بعد إحرازها العلامة الكاملة 5/5، وأصبحت طالبة دكتوراه في جامعة هارفارد عام 2014.

الثقوب السوداء

صرفت باسترسكي نظر عن الاهتمام بالطيران وهي تعنى حاليا في أبحاثها بأكثر مواضيع الفيزياء النظرية تعقيدا من مثل الثقوب السوداء الكونية.

وهي عكس الشباب من أبناء جيلها لا تستعمل الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي وتدير موقعها الشخصي على شبكة الإنترنت الذي أطلقت عليه اسم "فتاة الفيزياء" (Physic Girl) وتنشر فيه أخبارها المتعلقة بنشاطها العلمي والجوائز التي حصلت عليها.

وتتعاون باسترسكي مع مؤسسات بحث عالمية مثل المركز الأوروبي للبحوث النووية (سارن) ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة بوينغ وجامعة هارفارد ومعهد مساتشوستس للتكنولوجيا.

يذكر أنها حصلت على زمالة البحث في المؤسسة الأمريكية الوطنية للعلوم، وجائزة النجم الصاعد لمؤسسة ستيفن جوبز تراست عام 2015. وكانت من بين الفائزين في مسابقة فوربس "ثلاثين شاب تحت الثلاثين" من العمر.