هدد ناموسة بالقتل فجمد تويتر حسابه للأبد

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حظر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أحد مستخدميه في اليابان لإصداره تهديدا بالقتل ضد ناموسة.

حدثت وقائع هذه القصة في 20 أغسطس/آب الماضي عندما لدغت ناموسة مستخدم الحساب @nemuismywife عدة مرات خلال مشاهدته التليفزيون.

وبعد نجاحه في قتل الناموسة غرد على تويتر قائلا: " لماذا تلدغينني فيما أحاول الاسترخاء ومشاهدة التليفزيون؟ موتي (في الواقع لقد مت بالفعل). وأضاف صورة للناموسة بعد قتلها.

ولم يمر وقت طويل حتى تلقى رسالة من تويتر يبلغه فيها بتجميد حسابه وأنه لن يكون بوسعه تفعيله مجددا.

فقام المستخدم بإنشاء حساب جديد هو @DaydreamMatcha لانتقاد قرار تويتر حيث غرد قائلا: " تم تجميد حسابي السابق نهائيا بعد أن قلت أنني قتلت ناموسة. فهل يمثل ذلك انتهاكا؟"

وتمت إعادة نشر هذه التغريدة الغاضبة أكثر من 31 ألف مرة وحصلت على أكثر من 27 ألف إعجاب.

وكان تويتر قد أضاف مجموعة من الإجراءات والبرامج الجديدة للحيلولة دون وقوع انتهاكات على الإنترنت عبر منصته ولك من خلال رصد كلمات مفتاحية عدائية أساسية.

وزعمت بعض التقارير أن برنامجا ذاتيا هو الذي رصد تغريدته وجمد حسابه وأنه لم يكن هناك تدخلا بشريا في الأمر.