أمازون تشعل المنافسة على بناء مقر جديد لها

مصدر الصورة Getty Images Image caption أدى مقر أمازون الحالي إلى نشاط اقتصادي مزدهر

أعلنت شركة أمازون أنها ترغب في بناء مقر ثانٍ لها في أمريكا الشمالية، وهو ما أثار على الفور منافسة حامية بين عدد من المدن لجذب استثمار قد تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

وقال مسؤولون من مدن، بينها تورونتو وتكساس وميرلاند وشيكاغو، أنهم يعتزمون محاولة الفوز باستثمار أمازون الجديد.

وتبحث الشركة، العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، عن مقر يتسع لنحو 50 ألف موظف.

وقالت أمازون إنها تعتزم إنفاق 5 مليارات دولار على المشروع في فترة تتراوح من 15 إلى 17 عاما.

وقال المدير التنفيذى للشركة، جيف بيزوس، إن المقر سيكون "مساويا تماما" للمقر الأول الموجود في سياتل.

وأضاف "مقر أمازون الثاني سيحقق مليارات الدولارات في شكل استثمارات مبدئية ومستمرة، وسيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل مرتفعة الأجور... نحن متحمسون لإيجاد مقر ثانٍ".

وقالت الشركة إنها تبحث عن موقع يكون بمنطقة في مدينة يقطنها أكثر من مليون شخص. كما تريد الشركة أن يكون الموقع قريبا من مركز للمواصلات وطرق سريعة ومطار دولي.

وأضافت أن العروض المحفزة التي ستقدمها الحكومات المحلية ستمثل عاملا "جوهريا" في اتخاذ القرار بشأن موقع المقر الثاني.

واحتلت مدن أوستن وبوسطن ودالاس ودنفر وفينكس وتورونتو المراكز الأولى في قائمة الأماكن المتوقع إقامة المشروع الجديد فيها.

ويرى محللون أن قرار بناء مقر ثان يلبي احتياجات النمو الكبير الذي حققته أمازون، وكذلك اتساع أنشطتها، التي تشمل الخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة وخدمات الإعلام والكمبيوتر السحابي.

وقالت أمازون إن على المسؤولين المحليين إرسال عروضهم، بما في ذلك حزم العروض الاقتصادية التشجيعية، بحلول يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

وتعتزم الشركة اختيار موقع مقرها الجديد في العام المقبل.