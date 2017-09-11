نجم اليوتيوب "بيو داي باي" يستخدم لغة عنصرية مسيئة للسود

مصدر الصورة PA Image caption يعتبر بيو دي باي نجم اليوتيوب الأعلى أجرا في وسيلة التواصل الاجتماعي الخاصة بمقاطع الفيديو

استخدم نجم اليوتيوب "بيو داي باي"، الذي يعتبر الأعلى أجرا، لغة عنصرية خلال بث مباشر.

واستعمل "بيو داي باي" عبارة "زنجي" التي لها معنى عنصري ومسيء. إذ سُمِع "بيو داي باي"، الذي يحمل الجنسية السويدية ويبلغ من العمر 27 عاما واسمه الحقيقي فيليكس كجيلبيرغ، وهو يستخدم ملاحظات عنصرية عندما كان يلعب لعبة فيديو خلال بث مباشر.

وبعدما استخدم كلمة "زنجي" في البث المباشر، اعترف بخطئه قائلا "لا أقصد هذا بطريقة سيئة".

ودافع بيو داي باي - الذي يبلغ عدد المشاركين في قناته على يوتيوب أكثر من 57 مليون شخص - عن نفسه في الماضي بشأن مزاعم بمعاداته للسامية.

وفي مناسبة أخرى، عُلَّق عمله في تويتر بسبب نكت لها علاقة بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

واكتسب بيو داي باي شهرة بين أتباعه في يوتيوب من خلال المشاركة في ألعاب فيديو وإدراج تعليقات عليها.

وفي فبراير/شباط الماضي، عُثِر على بعض الفيديوهات المتضمنة إشارات نازية أو صورا تتضمن معاداة السامية، الأمر الذي أدى بشركة ديزني إلى قطع العلاقات معه.

وهناك تقارير تفيد بأنه جنى 15 مليون دولار من خلال يوتيوب السنة الماضية.

وتشاهد مقاطع الفيديو التي ينتجها مليارات المرات شهريا ويجني موارد مالية هائلة من خلال الإعلانات.

ولبيو داي باي علاقات مع شركة ديزني من خلال شبكة "مايكر ستوديوس" التي تضم نجوم يوتيوب.

"مطالب مجنونة"

ديزني تقطع علاقتها بقناة "بيو دي باي" على يوتيوب بسبب "معاداة السامية"

وقالت شركة ديزني في شهر فبراير/شباط الماضي إن بيو داي باي أو كجيلبيرغ معروف بإطلاق ملاحظات مستفزة وغير ذات صلة، وبعض الفيديوهات التي أنتجها "غير مناسبة".

وفي أحد الفيديوهات المثيرة للجدل، دفع كجيلبيرغ مبالغ إلى شخصين من خلال موقع متخصص في استقاء آراء عدد كبير من الناس من خلال الإنترنت كان يرفع شعار "الموت لجميع اليهود".

واعترف بيو داي باي بأن هذه المادة كانت مسيئة، ولكنه قال إنه لا يدعم "أي نوع من المواقف التي تنطوي على الكراهية".

وقال بيو داي باي إن مزاعم معاداة السامية "مجنونة" و"غير نزيهة"، مضيفا "أنني آسف لاستخدام هذه الكلمات لأني علمت أنها مسيئة للناس".

وأدت هذه الضجة إلى إلغاء يوتيوب السلسلة الجديدة التي كان بيو داي باي يعتزم إطلاقها تحت اسم "Scare PewDiePie 2".