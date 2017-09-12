غوغل تستأنف ضد حكم أوروبي بتغريمها بسبب ممارسات احتكارية

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تقدمت شركة غوغل بدعوى استئناف ضد حكم يقضي بتغريمها 2.4 مليار يورو أقرته المفوضية الأوروبية بسبب ممارسات احتكارية من جانب الشركة.

وأقرت المفوضية الأوروبية الغرامة المذكورة بسبب ما وصفته باستغلال هيمنتها في التحكم في ظهور خدمات التسوق على نتائج البحث الإلكتروني الخاص بها.

وتعتبر الغرامة أكبر عقوبة تقرها المفوضية التي قالت أيضا إن الشركة قد تواجه مزيدا من الغرامات إذا استمرت في ممارساتها الاحتكارية.

وقالت غوغل إنه ليس لديها أي تعليق.

وكانت مارغريت فيستاغير، مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، قد صرحت وقت توقيع الغرامة بأن نشاط غوغل "غير قانوني ويتعارض مع لوائح مكافحة الاحتكار للاتحاد الأوروبي".

وقال متحدث بعد ذلك إن غوغل "عارضت باحترام" الحكم الصادر.

وأُمهلت المفوضية شركة غوغل 90 يوما لوقف الممارسات "المناهضة للتنافس" أو فرض المزيد من الغرامات التي تعادل 5 في المئة من متوسط الإيراد اليومي العالمي لشركة ألفابيت، الشركة الأم لغوغل.