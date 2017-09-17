بالصور: جائزة أفضل مصور فضاء في 2017

  • 17 سبتمبر/ أيلول 2017

نقدم الأعمال الفائزة في مسابقة أفضل مصور فضاء في 2017 تتصدرها صورة لسديم أوبيوشي كلاود كومبليكس التي فازت بالمركز الأول في المسابقة.

  • سديم ARTEM MIRONOV

    فاز آرتن ميرونوف بجائزتي فئتي النجوم والسديم في المسابقة. واستغرق التقاط هذه الصورة لسديم يبعد عن الأرض بحوالي 400 سنة ضوئية حوالي ثلاث ليالي في مزرعة في ناميبيا بالقرب من جبل غامسبرغ.

  • مسارات النجوم ANDRAS PAPP

    التقط آندراس باب هذه الصورة الفائزة في مسابقة أفضل مصور فضاء لعام 2017 في يوم "المسار النجمي". واستغرق ليلة كاملة للوصول إلى تلك اللقطة التي تعرض تكوين مسار النجوم على مدار يوم واحد في دوائر مركزية.

  • شفق قطبي MIKKEL BEITER

    التقط هذه الصورة مايكل بايتر العام الماضي أثناء مشاهدته لأمواج البحر تهدر على الرمال، ما أدى إلى ظهور سطح عاكس. وبارتفاع السحب خلف الجبال القريبة من الشاطيء، تمكن المصور من اقتناص لقطة لللشفق القطبي بورياليس أثناء دورانه في سماء منطقة ستوكسنيس في أيسلندا.

  • أضواء الشمال KAMIL NUREEV

    التقط كاميل نوريف هذه الصورة لأضواء الشمال الخضراء في إحدى غابات سهول سيبيريا.

  • مجرة حلزونية OLEG BRYZGALOV

    التقط أوليغ بريزالوف صورة لمجرة حلزونية تدعى "ميسير 63"، وغالبا ما يصعب التقاط الصور لمجرة "دوار الشمس"، كما يسميها البعض، لكن بيرزالوف تمكن من الحصول على هذه اللقطة من أكثر المناطق ظلمة في أوروبا من أعلى مرصد روزهين في جبال رودوب في بلغاريا.

  • سهول LASZLO FRANCSICS

    تعرض هذه الصورة سطحا قمريا في مرحلة التشبع الكامل، والتقطها المصور لاسزول فرانسيس.

  • سطح القمر JORDI DELPEIX BORRELL

    تظهر هذه الصورة سلسلة من السهول المحاطة بجدران، وهي فوهات ضخمة ملئت أرضيتها بالحمم البركانية، والتقطها بعدسته جوردي ديلبايكس بوريل.

  • عطارد ALEXANDRA HART

    يحدث انتقال عطارد عندما يمر أصغر كوكب في المجموعة الشمسية بين الأرض والشمس. ويستغرق أطول انتقال لعطارد سبع ساعات ونصف. التقط هذه الصورة للظاهرة ألكسندرا هارت.

  • حافة الشمس ERIC TOOPS

    التقط هذه الصورة غريك توبس لحافة الشمس مع إظهار أحد البقع الشمسية، ويظهر بعض التشويش على الصورة بسبب الغلاف الجوي للأرض.

  • نجوم YURI ZVEZDNY

    التقط المصور يوري زيفيزدني لمراقب نجوم ينظر إلى النجوم في مجرة درب التبانة وهي تنتشر في السماء.

  • جبل مضيء KURT LAWSON

    حمل مصور الفضاء كيرت لاوسون أكثر من 50 كيلو غراما من المعدات صعودا إلى قمة جبل ماونت واتكينز في حديقة يوسمايت الوطنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بينما ساعده زميل له من خلال تسلق الجبل ومد خط من الأسلاك من أعلى القمة إلى أسفل ثم أضاءها بمصابيح صغيرة اتخذت شكل نصف قبة، ما انتج هذه اللقطة الرائعة.

  • كوكب الزهرة ROGER HUTCHINSON

    صورة لكوكب الزهرة بعدسة المصور روجر هوشينسون الذي راعى أثناء التقاط الصورة إظهار الأوجه المختلفة للكوكب بالترتيب الذي تبدو به نفسه. والتقطت الصورة الأولى في سبتمبر/ أيلول 2016 وأظهرت حوالي 86.6 في المئة من الكوكب بينما أظهرت الصورة الأخيرة 1.00 في المئة فقط من سطح الزهرة.

  • زحل والمريخ TUNÇ TEZEL

    صورة لكوكبي المريخ وزحل أثناء مرورهما في ظلمة السماء في دورة استغرقت 11 شهرا بعدسة تانك تزيل.

  • الطريق اللبني HAITONG YU

    صورة لدرب التبانة الداكن التقطت عبر الممر الخارجي لتليسكوب لاموست في المرصد الوطني للفضاء في الصين بعدسة المصور هايتونغ يو.

  • جبل جليدي ZHONG WU

    التقط زونغ وو هذه الصورة التي تظهر سقوط أشعة النجوم على قمة جبل مايلي الجليدي الذي يعرف أيضا باسم "جبل برتس سنو".

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