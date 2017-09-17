بالصور: جائزة أفضل مصور فضاء في 2017

حمل مصور الفضاء كيرت لاوسون أكثر من 50 كيلو غراما من المعدات صعودا إلى قمة جبل ماونت واتكينز في حديقة يوسمايت الوطنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بينما ساعده زميل له من خلال تسلق الجبل ومد خط من الأسلاك من أعلى القمة إلى أسفل ثم أضاءها بمصابيح صغيرة اتخذت شكل نصف قبة، ما انتج هذه اللقطة الرائعة.