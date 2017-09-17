بالصور: جائزة أفضل مصور فضاء في 2017
نقدم الأعمال الفائزة في مسابقة أفضل مصور فضاء في 2017 تتصدرها صورة لسديم أوبيوشي كلاود كومبليكس التي فازت بالمركز الأول في المسابقة.
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ARTEM MIRONOV
فاز آرتن ميرونوف بجائزتي فئتي النجوم والسديم في المسابقة. واستغرق التقاط هذه الصورة لسديم يبعد عن الأرض بحوالي 400 سنة ضوئية حوالي ثلاث ليالي في مزرعة في ناميبيا بالقرب من جبل غامسبرغ.
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ANDRAS PAPP
التقط آندراس باب هذه الصورة الفائزة في مسابقة أفضل مصور فضاء لعام 2017 في يوم "المسار النجمي". واستغرق ليلة كاملة للوصول إلى تلك اللقطة التي تعرض تكوين مسار النجوم على مدار يوم واحد في دوائر مركزية.
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MIKKEL BEITER
التقط هذه الصورة مايكل بايتر العام الماضي أثناء مشاهدته لأمواج البحر تهدر على الرمال، ما أدى إلى ظهور سطح عاكس. وبارتفاع السحب خلف الجبال القريبة من الشاطيء، تمكن المصور من اقتناص لقطة لللشفق القطبي بورياليس أثناء دورانه في سماء منطقة ستوكسنيس في أيسلندا.
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KAMIL NUREEV
التقط كاميل نوريف هذه الصورة لأضواء الشمال الخضراء في إحدى غابات سهول سيبيريا.
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OLEG BRYZGALOV
التقط أوليغ بريزالوف صورة لمجرة حلزونية تدعى "ميسير 63"، وغالبا ما يصعب التقاط الصور لمجرة "دوار الشمس"، كما يسميها البعض، لكن بيرزالوف تمكن من الحصول على هذه اللقطة من أكثر المناطق ظلمة في أوروبا من أعلى مرصد روزهين في جبال رودوب في بلغاريا.
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LASZLO FRANCSICS
تعرض هذه الصورة سطحا قمريا في مرحلة التشبع الكامل، والتقطها المصور لاسزول فرانسيس.
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JORDI DELPEIX BORRELL
تظهر هذه الصورة سلسلة من السهول المحاطة بجدران، وهي فوهات ضخمة ملئت أرضيتها بالحمم البركانية، والتقطها بعدسته جوردي ديلبايكس بوريل.
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ALEXANDRA HART
يحدث انتقال عطارد عندما يمر أصغر كوكب في المجموعة الشمسية بين الأرض والشمس. ويستغرق أطول انتقال لعطارد سبع ساعات ونصف. التقط هذه الصورة للظاهرة ألكسندرا هارت.
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ERIC TOOPS
التقط هذه الصورة غريك توبس لحافة الشمس مع إظهار أحد البقع الشمسية، ويظهر بعض التشويش على الصورة بسبب الغلاف الجوي للأرض.
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YURI ZVEZDNY
التقط المصور يوري زيفيزدني لمراقب نجوم ينظر إلى النجوم في مجرة درب التبانة وهي تنتشر في السماء.
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KURT LAWSON
حمل مصور الفضاء كيرت لاوسون أكثر من 50 كيلو غراما من المعدات صعودا إلى قمة جبل ماونت واتكينز في حديقة يوسمايت الوطنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بينما ساعده زميل له من خلال تسلق الجبل ومد خط من الأسلاك من أعلى القمة إلى أسفل ثم أضاءها بمصابيح صغيرة اتخذت شكل نصف قبة، ما انتج هذه اللقطة الرائعة.
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ROGER HUTCHINSON
صورة لكوكب الزهرة بعدسة المصور روجر هوشينسون الذي راعى أثناء التقاط الصورة إظهار الأوجه المختلفة للكوكب بالترتيب الذي تبدو به نفسه. والتقطت الصورة الأولى في سبتمبر/ أيلول 2016 وأظهرت حوالي 86.6 في المئة من الكوكب بينما أظهرت الصورة الأخيرة 1.00 في المئة فقط من سطح الزهرة.
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TUNÇ TEZEL
صورة لكوكبي المريخ وزحل أثناء مرورهما في ظلمة السماء في دورة استغرقت 11 شهرا بعدسة تانك تزيل.
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HAITONG YU
صورة لدرب التبانة الداكن التقطت عبر الممر الخارجي لتليسكوب لاموست في المرصد الوطني للفضاء في الصين بعدسة المصور هايتونغ يو.
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ZHONG WU
التقط زونغ وو هذه الصورة التي تظهر سقوط أشعة النجوم على قمة جبل مايلي الجليدي الذي يعرف أيضا باسم "جبل برتس سنو".
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