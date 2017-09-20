مايكروسوفت تعلن عودة خدمة "أوت لوك" للبريد الإلكتروني

مصدر الصورة MICROSOFT Image caption مشكلة انقطاع خدمة "أوتلوك" للبريد الإلكتروني أثرت على العديد من المستخدمين في أوروبا

أعلنت شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات عن عودة خدمتها للبريد الإلكتروني "أوت لوك" بشكل كامل بعد انقطاع الخدمة لساعات عديدة.

ولم يتمكن مستخدمو أوت لوك من إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني أو الدخول إلى حساباتهم.

وأبلغ المئات من المستخدمين في أنحاء أوروبا في تعليق لهم على موقع "داون ديتكتور" إنهم تأثروا بهذه المشكلة، وأوضح الكثير منهم أنهم يعانون من هذه المشكلة منذ صباح يوم الاثنين.

وكانت إحدى المشكلات الشائعة على ما يبدو تتمثل في بقاء الرسائل المُرسلة في مجلدات المسودات الافتراضية دون أن تُسلم إلى الجهة أو الشخص المُرسل إليه.

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وقالت مايكروسوفت في بيان على موقعها الإلكتروني إن خدمتها البريدية "أوتلوك" توقفت "بشكل مفاجئ"، وإنها تعمل على إصلاح المشكلة.

لكن هذه المشكلة لم تؤثر على جميع مستخدمي أوتلوك.

وقال متحدث باسم مايكروفوست: "الاتصال المتقطع (بخدمة أوت لوك) أثر على العملاء في بعض الدول الأوروبية، وإننا نعمل لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن."

وتشمل أوت لوك حسابات موقعي "هوتميل" و"وويندوز لايف هوتميل" للخدمات البريدي.

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وأوضحت مايكروسوفت على موقعها أن هناك "بنية تحتية بديلة" سيجري استخدامها حتى يجري استعادة خدمة أوت لوك بالكامل.

وقالت: "لقد حددنا مجموعة فرعية من البنية التحتية غير قادرة على معالجة طلبات (إرسال البريد الإلكتروني) كما هو متوقع، وهو ما تسبب في توقف الخدمة العامة بشكل مفاجئ."

وأضافت: "لقد أعدنا توجيه الطلبات إلى بنية تحتية بديلة لاستعادة الخدمة، وإننا نراقب الوضع العام بينما يجري العمل على استعادة الاتصال (بخدمة البريد)."

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نحقق في المشكلة التي تجعل المستخدمين غير قادرين على إرسال رسائل البريد الإلكتروني."

لكن مايكروسوفت قالت في بيان جديد إن خدمات البريد الإلكتروني "لأوت لوك" "استعيدت بشكل كامل".