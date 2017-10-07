الأسفلت "يساعد في شحن بطاريات الليثيوم"

مصدر الصورة BALOON111 Image caption تستخدم معظم الهواتف بطاريات الليثيوم

يساعد استخدام الأسفلت بطاريات الليثيوم على أن تشحن أسرع بما يترواح بين 10 إلى 20 ضعفا، حسبما أشار باحثون أمريكيون.

وسرع العلماء في جامعة رايس شحن الهواتف باصنع أحد مكونات البطارية باستخدام الكربون المستخرج من سائل لزج.

وفي الاختبارات شُحنت البطاريات التي استخدم في صنعها الأسفلت بصورة كاملة في غضون دقائق، حسبما قال علماء.

وخلص العلماء أيضا إلى أن استخدام الأسفلت يوقف تكون الترسبات التي تحد من عمر البطارية.

وقال البروفيسور جيمس تور الذي ترأس المختبر الذي طور البطاريات "طاقة هذه البطاريات ضخمة".

وأضاف "الأمر المدهش هو أننا تمكنا من شحن البطاريات من صفر في المئة إلى طاقة كاملة في غضون خمس دقائق، على النقيض من الساعتين اللتين يتطلهما الأمر عادة".

واستخدم الباحثون في بطارياتهم الكربون المستخرج من الأسفلت المخلوط بشرائح دقيقة من الغرافين وغٌطي لاحقا بمعدن الليثيوم.

وقال البروفيسور تور إن عملية تصنيع البطاريات الجديدة أبسط من التقنيات التصنيع السابقة التي استخدمتها سلفا لصنع بطاريات سريعة الشحن.

ووضع فريق البحث البطاريات الجديدة عبر مئات من دورات الشحن ليتأكد من استقرار عملية الشحن.

ونشرت تفاصيل البحث في دورية "أيه سي إس نانو" العلمية.

وفريق رايس من بين عدد من فرق الباحثين تسعى لتطوير بطاريات تشحن سريعا.

وفي وقت سابق من العام الحالي قالت شركة ستوردوت للبطاريات إنها ستطرح في الأسواق بطارياتها سريعة الشحن في عام 2018، على الرغم من تشكك بعض المحللين في الأمر.

وتعلم شركة تسلا وكوالكوم وغيرهما من الشركات للتوصل لسبل للإسراع في شحن البطاريات.