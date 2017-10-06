Image caption وقعت حالاة وفاة عديدة بسبب استخدام السرير الخاص

توقفت بعض المحلات التجارية في بريطانيا عن بيع أسرة خاصة للأطفال الرضع بعد تسببها بحالاة وفاة.

وكانت هذه الأسرة تهدف إلى تثبيت الطفل النائم،الذي يقل عمره عن ستة شهور، في وضع نوم صحي.

وتوقفت متاجر "ماذر كير" و "اي باي" و "جون لويس" و"تيسكو" عن بيع تلك الأسرة الخاصة، لكنها ما زالت متاحة عند تجار آخرين.

وقالت منظمة "لولاباي" وهي منظمة خيرية تتابع وفاة الرضع مع دائرة الصحة العامة لبي بي سي إن هناك مئات المنتجات الخاصة بالرضع في السوق، وإن الأهل يفترضون أن كل شي معروض للبيع صالح للاستعمال.

وقالت إن المنظمة تقترح استخدام حشية صلبة مسطحة ومضادة للبلل بدون أي وسائد أو ألعاب أو وسائل لتعديل الوضع الجسدي للطفل.

واقترحت أن يستخدم الأهل القلقون من حالات الاختناق بسبب النوم على الظهر وضع الأطفال للنوم على بطونهم بينما هم مستيقظون.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الامريكية ( FDA) قد أصدرت بيانا الأربعاء ذكرت فيه أن حالات اختناق ووفاة قد وقعت، حين انقلب الأطفال الرضع من النوم على الجنب إلى النوم على البطن.

وكانت متاجر "ماذر كير" تبيع السرير في بريطانيا مع تنبيه إلى عدم استخدامه حين يصبح الرضيع قادرا على تغيير وضعية نومه.

وحذرت منظمة لولاباي الأهل بعدم استخدام البطانيات للإبقاء على الأطفال النائمين في نفس الوضعية، لأنها يمكن ان تتسبب باختناقهم.