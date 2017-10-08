"مناطيد غوغل" تساعد على توفير خدمات الهاتف المحمول في بورتوريكو

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تعتزم الشركة المالكة لعملاق محركات البحث غوغل إطلاق مناطيد في سماء منطقة الكاريبي في محاولة لتوفير شبكات اتصال للهواتف المحمولة في منطقة بورتوريكو التي ضربها إعصار ماريا مؤخرا.

وحصلت شركة "ألفابيت" على تصريح من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لنشر هذه المناطيد، التي طورتها الشركة عام 2013 في إطار مشروع أطلق عليه اسم "لوون".

ووفقا لهيئة الاتصالات الفيدرالية، تهدف الخطوة إلى استعادة شبكة الهاتف المحمول في بورتوريكو مؤقتا، إذ لا يزال نحو 83 في المئة من مواقع الشبكة خارج الخدمة حتى الآن.

وقال رئيس الهيئة، أجيت باي: "بعد أكثر من أسبوعين من وقوع إعصار ماريا، لا يزال ملايين السكان في بورتريكو عاجزين عن استعمال خدمات الاتصالات التي تشتد الحاجة إليها".

وأضاف: "هذا هو سبب حاجتنا إلى أساليب مبتكرة للمساهمة في استعادة شبكات الاتصالات على الجزيرة".

ودعا باي شركات الاتصالات اللاسلكية إلى "التعاون مع مسؤولي مشروع لوون لتعظيم فرص نجاح هذه الجهود".

وأطلق مشروع لوون لتوفير خدمات الإنترنت في المناطق الريفية النائية.

وتُرسل المناطيد على ارتفاع 20 كيلومترا فوق سطح الأرض، حيث تظل في إمكانها العمل بشكل ذاتي لنحو 100 يوم.