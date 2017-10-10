غوغل تكتشف حملات إعلانية روسية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

مصدر الصورة Getty Images Image caption أعلنت غوغل أنها مستمرة في التحقيقات في أمر هذه الحملات الإعلانية الروسية

تمكنت شركة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الأمريكية العملاقة غوغل من الحصول على أدلة تشير إلى إنفاق روسيا عشرات الآلاف من الدولارات على الإعلانات التي استهدفت التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في 2016.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا أشار إلى أن روسيا مولت إعلانات استهدفت تضليل الناخب الأمريكي عبر المواقع التابعة لغوغل، من بينها يوتيوب والبريد الإليكتروني "جي ميل".

وأضاف التقرير أن الإنفاق على هذه الإعلانات لا يبدو أنه من المصدر نفسه الذي اشترى الإعلانات من فيسبوك لنفس الغرض.

وقالت غوغل، في بيان أصدرته بهذا الشأن، إنها تحقق في تعرض نظمها الإليكترونية لاختراقات أو انتهاكات.

وانتهت نتائج تحقيقات أجرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في وقت سابق إلى أن روسيا حاولت التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح دونالد ترامب.

ونفت موسكو هذه المزاعم تزامنا مع إنكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعم تواطؤه مع الحكومة الروسية أثناء الانتخابات.

ولا تزال لجان من مجلس الشيوخ ووزارة العدل الأمريكية تحقق مستمرة في التحقيق في هذه القضية حتى الآن.

وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات غوغل إن الشركة تبحث بين الإعلانات التي تقل تكلفتها عن مئة ألف دولار.

وأضاف بيان الشركة الأمريكية: "لدينا مجموعة من السياسات الصارمة التي تحكم الإعلانات، بما في ذلك قيود مفروضة على الاستهداف السياسي، علاوة على حظر الإعلانات التي تنطوي على استهداف على أساس العرق والدين. ونجري تحقيقات أعمق في الوقت الحالي في محاولات اختراق النظم الخاصة بنا بالتعاون مع باحثين وشركات أخرى، وسوف نقدم المساعدة للتحقيقات الجاري العمل بها حاليا."

وقالت شركة فيسبوك في سبتمبر/ أيلول الماضي إنها اكتشفت حملات إعلانية ممولة من روسيا تروج رسائل من شأنها إثارة الانقسام السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة على شبكتها للتواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير إن حوالي مئة ألف دولار أُنفقت على حوالي 3000 إعلان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمدة عامين، وهي الفترة التي انتهت في مايو/ آذار 2017.

وتعهد مارك زوكربرغ، مؤسس فيسبوك، بأن تسلم شركته معلومات في هذا الشأن للإدارة الأمريكية.