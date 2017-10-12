إصابات الأطفال في الحوادث المنزلية العارضة قد تؤدي لـ"عاهات مستديمة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption قد يؤدي إغلاق الأبواب إلى أصابات في أيادي الأطفال

حذر خبراء في جراحة التجميل من أن الأطفال والرضع الذين تصاب أصابعهم جراء انغلاق الأبواب عليها قد يعيشون بتلك الإصابات مدى الحياة.

وقالت الجمعية البريطانية لجراحي التجميل إن الإصابات في بعض الحالات قد تؤدي إلى البتر وإلى ألم يدوم مدى الحياة.

ونصحت الجمعية الآباء بتزويد الأبواب في المنزل بمقابض آمنة لحماية الأطفال من الإصابات.

وقالت الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث إن نحو 30 ألف طفل يغلقون الأبواب على ااصابعهم كل عام ويحتاج أكثر من 1500 من بينهم إلى جراحات.

وقالت الجعية إن أكثر من مليوني طفل تحت سن الخامسة عشر يتعرضون لحوادث في المنزل ويحتاجون لرعاية طبية في الطوارئ.

ووفقا للجمعية البريطانية لجراحي التجميل فإن الأبواب المزودة بجهاز للإغلاق الذاتي وأبواب السيارات ومفصل الأبواب من أكبر أسباب إصابات الأصابع واليد لدى الأطفال.

وتوصي الجمعية بوضع عوازل صغيرة من المطاط على الأبواب لمنعها من الإغلاق المفاجئ، ولكن هذه العوازل ليست مناسبة لأبواب الوقاية من الحريق لأنها تمنعها من الإغلاق.

كما يمكن تزويد معظم الأبواب بعوازل للمفصلات.

وقالت آنا دي ليو المتحدثة باسم رابطة جراحي التجميل البريطانية، وهي جراحة تجمية في مستشفى رويال فري في لندن، إنه لا يجب الاستهانبة بإصابات الأصابع.

وقالت دي ليو "الإصابات تكون من الخطورة بحيث يحتاج المصاب لموعد طبي وصور بالأشعة وجراحة يوم واحد ومواعيد متابعة مع ممرضة وربما إلى علاج طبيعي".

وقالت إن "الآثار قد تدوم كما أنها تؤثر على المهام اليومية. إصابات اليد والأصابع تعني مواجهة صعوبة في ربط حذائك والطباعة على الكمبيوتر وإمساك الهاتف المحمول وتناول الطعام".

وقالت "وهذا لا يقارن بتأثير بتر إصبع أو أصابع".

وأضافت أن الذين تعرضوا لهذا النوع من الإصابات قد يواجهون آلام المرفق وصداع الشقيقة والاكتئاب.

وقالت "إصابات أطراف الأصابع يمكن أن تؤدي إلى أن تفقد اليد 20 في المئة من قوتها وقد تمنع البعض من العمل في المجال الذي يرغبون فيه".

الحوادث المنزلية