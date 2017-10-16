مستشفيات انجلترا تتجه لحظر بيع شرائح الشيكولاته "كبيرة الحجم"

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أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا عزمها حظر بيع شرائح الشيكولاته "فائقة الحجم"، في متاجر ومقاصف المستشفيات.

وقال سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الحلويات وشرائح الشيكولاتة التي تباع في المستشفيات يجب أن تتضمن 250 سعرا حراريا بحد أقصى.

ووفقا لتلك الخطط، فإن معظم "عُلب الهدايا المقفلة" ستحظر، وستمنح المستشفيات دعما ماليا إضافيا لتسهيل وتنفيذ هذا التغيير.

وستشهد تلك الخطط المقترحة أيضا تعديل طرق إعداد الشطائر الجاهزة، التي تباع بالمستشفيات، بما يؤدي إلى تخفيض السعرات الحرارية فيها، إلى أقل من 400 سعر حراري.

ويجب أن تتضمن الشطائر والوجبات الجاهزة الفاتحة للشهية 5 غرامات من الدهون المشبعة، كحد أقصى لكل 100 غرام.

"وباء السمنة"

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا إنها ستحظر المشروبات السكرية في المستشفيات، إذا لم تقلل منافذ البيع هناك من الكميات التي تبيعها.

وقال سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا، إن الهيئة "تكثف من جهودها" لمكافحة مشكلة، تتسبب في "وباء السمنة وداء السكري القابل للوقاية منه، وتسوس الأسنان وأمراض القلب والسرطان".

وأَضاف: "بدلا من الوجبات الخفيفة المليئة بالسعرات الحرارية والسكريات، نرغب في أن نجعل الطعام الأكثر صحة خيارا سهلا ومتاحا، لأطقم العاملين بالمستشفيات والمرضى والزوار".

ويعد العاملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية مستهدفين، كجزء من هذه الخطة الرامية لمعالجة مسألة تناول الطعام غير الصحي، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في نوبات العمل الليلية.

وتقول إدارة الصحة العامة في انجلترا إن المستشفيات عليها "دور مهم" في معالجة مشكلة السمنة، وليس فقط التعامل مع تداعياتها.