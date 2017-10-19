الصور الفائزة في مسابقة تصوير الحياة البرية

  • 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

مجموعة من الصور الفائزة في مسابقة تصوير الحياة البرية للعام الحالي.

  • ذكريات نوع من الحيوانات Brent Stirton/WPY

    فازت صورة صادمة تسلط الضوء على الجرائم ضد البيئة بالجائزة الأولى في مسابقة الحياة البرية لهذا العام. والصورة التقطتها مصور من جنوب أفريقيا يدعى برنت ستيرتون، وتسلط الضوء على العنف ضد وحيد القرن الأسود في محمية هلوهلوي إيمفولوزي.

  • حياة سعيدة Daniel Nelson/WPY

    التقط المصور دانيال نيلسون هذه الصورة لغوريلا تدعى "كاكو" تبلغ من العمر تسع سنوات وهي تتغذى على ثمرة الخبز في حديقة أودزالا الوطنية في جمهورية الكونغو.

  • تأمل Peter Delaney/WPY

    صورة تحمل اسم "تأمل" التقطها المصور بيتر ديلاني وفازت في فئة الصور الخاصة للحيوانات، وتظهر قرد شمبانزي راقدا في حديقة كيبال الوطنية في أوغندا.

  • مفاجأة سرطان البحر Justin Gilligan/WPY

    صورة تحمل اسم "مفاجأة سرطان البحر" للمصور جوستين جيليجان من فئة "اللافقاريات"، وتظهر أخطبوط يتناول وجبة من سرطان البحر في منطقة السواحل الشرقية لتاسمانيا.

  • لقاء العمالقة Tony Wu/WPY

    استخدم المصور توني وو عبارة "لقاء العمالقة" لوصف صورته التي فازت بجائزة فئة "الثديات". والمصور متخصص في تصوير حوت العنبر، والتقط الصورة لهذا التجمع الهائل في سواحل شمال شرقي سريلانكا، وهو مشهد نادر التقاط صورة له.

  • وحش الجليد Laurent Ballesta/WPY

    صورة نادرة تحمل عنوان "وحش الجليد"، للمصور الفرنسي لوران باليستا قبالة سواحل شرق القارة القطبية الجنوبية على مقربة من قاعدة "دامون دورفيل" العلمية الفرنسية. والصورة تظهر الجانب الأسفل لجبل جليدي وفازت بجائزة فئة "البيئة الأرضية".

  • الناجون من زيت النخيل Feelsion

    صورة بعنوان "الناجون من زيت النخيل" للمصور بيرتي جيكوسكي فازت في فئة "التصوير الصحفي للحياة البرية"، والتقطت الصورة في شرقي ساباه في جزيرة بورنيو، وهي تضم ثلاثة أجيال من أفيال الجزيرة تتحرك وسط غابة من نخيل الزيت.

  • في قبضة النورس Ekaterina Bee/WPY

    صورة بعنوان "في قبضة النورس"، التقطتها المصورة إريكتينا بي من إيطاليا. والتقطت إريكتينا، التي تبلغ من العمر خمس سنوات ونصف الصور بعد إلقاء بعض قطع الخبز لطيور النورس أمام عدسة الكاميرا.

المزيد حول هذه القصة