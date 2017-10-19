الصور الفائزة في مسابقة تصوير الحياة البرية

فازت صورة صادمة تسلط الضوء على الجرائم ضد البيئة بالجائزة الأولى في مسابقة الحياة البرية لهذا العام. والصورة التقطتها مصور من جنوب أفريقيا يدعى برنت ستيرتون، وتسلط الضوء على العنف ضد وحيد القرن الأسود في محمية هلوهلوي إيمفولوزي.