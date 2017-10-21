اتفاق عمالقة التكنولوجيا على حذف أسرع للمحتوى المتطرف

مصدر الصورة AFP Image caption استخدم تنظيم الدولة الإسلامية وسائل التواص الاجتماعي في الدعاية

اتفقت شركات مايكروسوفت وفيسبوك وتويتر وغوغل على بذل المزيد من أجل حذف المحتويات المتطرفة من مواقعها في غضون ساعات من نشرها.

وجاء الاتفاق بين عمالقة التكنولوجيا عقب اجتماع استمر ليومين بين ممثلي دول مجموعة السبع وهذه الشركات في جزيرة إسكيا الإيطالية.

وأوضح مسؤولون أن الهدف هو حذف المحتوى الجهادي من مواقع الإنترنت خلال ساعتين من النشر.

ووصفت شركة تويتر، في تغريدة بموقعها للتواصل الاجتماعي، المحادثات بأنها كانت "هامة ومثمرة".

لكن تويتر وغوغل رفضتا الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

من جهته، اعتبر وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتتي، أن ما تم الاتفاق عليه "خطوات أولى هامة".

وعقب الاجتماع، قالت مجموعة السبع في بيان "نؤكد على التحدي الذي يواجه الصناعة ونحثها... على تطوير حلول للتعرف على وإزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة أو ساعتين من التحميل، وفق قدرتها التقنية، دون انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن على شركات التكنولوجيا أن تتحرك "أكثر وأسرع" على صعيد حذف المحتوى المتطرف، مؤكدة رغبتها في أن يزال هذا النوع من المحتوى خلال ساعتين فقط من تحميله على مواقع تلك الشركات.

وقال أندرو باركر، رئيس جهاز "إم آي 5" للاستخبارات البريطانية، إن السماح للمتطرفين بـ"مساحات آمنة على الإنترنت" يزيد من صعوبة رصد التهديدات.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها شركات غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك وتويتر في محادثات مع دول مجموعة السبع.

وتضم المجموعة كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

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