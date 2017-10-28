فيسبوك يقر إجراءات جديدة للدعاية السياسية على صفحاته

مصدر الصورة Getty Images Image caption سيشهد مسؤولون تنفيذيون من فيسبوك وغيره من شركات الإنترنت العملاقة أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء

أعلن فيسبوك عن إجراءات لزيادة الشفافية فيما يتعلق بالدعاية السياسية التي تنشر على شبكته للتواصل الاجتماعي. وسيتعين على المعلنين السياسيين تأكيد هويتهم وموقعهم، وسيتم توضيح الجهة التي "دفعت التكلفة" مع ذكر الاسم.

وجاء الإجراء وسط مزاعم أن جماعات مدعومة من روسيا استخدمت الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي للتدخل في الانتخابات الامريكية.

وسيشهد مسؤولون تنفيذيون من فيسبوك وغيره من شركات الإنترنت العملاقة أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في مدونة لها "فيما يتعلق بالدعاية على فيسبوك، يجب أن يعلم الناس من هي الجهة المعلنة ويشاهدوا الدعاية، خاصة فيما يتعلق بالدعاية السياسية.

وعند الضغط على علامة "دفعت تكلفته من قبل" سيتمكن المستخدمون من معرفة المزيد من التفاصيل عن الجهة المعلنة، حسبما قالت الشركة.

وقالت فيسبوك إنها ستوسع اجراءات الشفافية لكل أنواع الدعاية، كما أنها ستربط بصفحات.

وسيبدأ اختبار الإضافات الجديدة في كندا، مع هدف تمديدها إلى الولايات المتحدة قبل انتخابات النصف في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتسعى شركات التكنولوجيا لإبداء إلتزامها فيما يتعلق بالشفافية بعد أن اتضح أن جماعات مدعومة من روسيا استغلت شبكات التواصل الاجتماعي.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن نويتر إجراءات شفافية مماثلة، بما في ذلك توضيح الدعاية الانتخابية ومن قام بتمويلها.