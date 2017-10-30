أبل "تطرد" مهندسا "سربت ابنته معلومات عن آيفون إكس"

مصدر الصورة YouTube Image caption بيترسون نشرت فيديو آخر تشرح فيه ما حدث

أفادت تقارير بأن شركة أبل فصلت مهندسا من الخدمة لديها بعد أن نشرت ابنته تسجيلا مصورا يتعلق بهاتف "آيفون إكس" قبل الموعد الرسمي لطرحه في الأسواق.

وصورت الفتاة الفيديو، الذي نشرته بموقع يوتيوب، أثناء زيارتها لوالدها في مقر شركة أبل في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسرعان ما تداول مستخدمون الفيديو على نطاق واسع، وذلك بعد أن رصدته مواقع أخبار التكنولوجيا والمدونات التي ترصد أخبار شركة أبل.

وقالت الفتاة إن الشركة فصلت والدها من الخدمة بسبب خرق سياسة صارمة تحظر التصوير داخل مقرها.

وحتى كتابة هذه السطور، لم تؤكد الشركة فصل المهندس، كما لم تستجب لطلب التعليق على التقارير.

لا ضغائن

Image caption "ايفون إكس" هو أغلى هاتف تنتجه أبل على الإطلاق

وانتشرت أخبار فصل المهندس من الخدمة بعد أن نشرت ابنته بروك بيترسون تسجيلا آخر تشرح فيه السبب في أن الفيديو الأصلي لم يعد متاحا. وظهرت بيترسون في الفيديو الأصلي وهي تحاول تجربة استخدام هاتف آيفون إكس.

وقالت بيترسون إن نشر الفيديو أدى إلى طرد والدها من الخدمة في الشركة. وعلى الرغم من أنها ألغت الفيديو من على صفحات يوتيوب إلا أنه تم نسخه على نحو متكرر وعلى نطاق واسع على الانترنت.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تجرب استخدام هاتف آيفون إكس أثناء تناول وجبة الغداء مع والدها بالشركة. كما أظهر الفيديو عن دون قصد رموز شفرات خاصة ببعض العاملين في شركة أبل، وملفا نصيا بأسماء رمزية لأجهزة لم تطرحها أبل بعد.

وقالت بيترسون "في نهاية المطاف، حين تكون موظفا لدى أبل، لا يهم إذا كنت شخصا جيدا أم لا. إذا انتهكت لائحة، فلا تسامح لديهم".

وأضافت "أبل كانت تحب أبي حقا. واستغنوا عنه، لأنه انتهك لائحة. لقد كان خطأ بريئا، وهو يعتذر تماما".

وثمة اعتقاد بأن المهندس كان يعمل في أبل منذ أربع سنوات في وحدة تكنولوجيا الترددات اللاسلكية لهواتف آيفون.

وقالت الفتاة إن الأسرة لا تحمل أي ضغائن تجاه شركة أبل، وأن والدها سيكون "على مايرام".

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