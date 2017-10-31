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استعانت مؤسسة خيرية لمكافحة مرض السرطان بممرضة بغية التصدي للمعلومات المغلوطة المنتشرة عن مرض السرطان على صفحات الإنترنت والتي، بحسب المؤسسة، تسهم في زيادة "خوف المرضى والاستعانة بأوهام للشفاء من المرض".

وخلصت مؤسسة "ماكميلان كانسر سابورت" إلى أن ثلثي المصابين بالسرطان يبحثون عن معلومات تتعلق بتشخيص حالات الإصابة بالسرطان على الإنترنت.

ورصدت المؤسسة أن واحدا من كل ثمانية مرضى يستعينون بالإنترنت نظرا لعدم فهمهم الكامل بكل ما أخبرهم به الطبيب.

وقالت الممرضة إيلين ماكباك، التي تسلمت الوظيفة، إنها تريد تصحيح المعلومات الخاطئة المتداولة على الإنترنت.

وأضافت :"بمجرد أن يقول الطبيب كلمة (سرطان)، سرعان ما يغلق المرضى (عقولهم) ولا يستقبلون المعلومات التي يقولها لهم".

وقالت :"لذا يذهبون إلى منازلهم ويتحدثون مع أسرهم، ثم يجلسون أمام الإنترنت في هذه الليلة يضطربون من كل ما يقرأون".

وأضافت ماكباك أن الناس تركز على أسوأ الحالات، ويغفلون حقيقة "وجود الكثير من الأساطير في الأمر".

وفيما يلي بعض هذه الأساطير:

"بيكربونات الصوديوم تعالج السرطان"

تقول ماكباك :"يعتقد البعض أن شرب (بيكربونات الصوديوم) أو تناوله عن طريق الوريد يمكنه علاج السرطان. ولا يوجد أي دليل يدعم ذلك".

وقالت إن الناس قد يجربون ذلك نظرا لأنها أخف تأثيرا مقارنة بالعلاج الكيماوي أو العلاج بالإشعاع.

وأضافت :"بالنسبة للبعض قد يكون ذلك أقل خطورة، لكنه يؤثر على الكلى ويجعل المرضى يشعرون بإعياء".

"السكر يسبب بالسرطان"

قالت إيلين إن بعض المرضى يعتقدون على نحو مضلل أن السكر يسبب السرطان، في حين أن السمنة لها علاقة بالسرطان، واستهلاك السكر في حد ذاته لا يزيد المخاطر.

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مصدر الصورة Getty Images Image caption يعتقد البعض خطأ أن السكر يسبب السرطان

وقالت "مايو كلينيك" إن الممارسات الطبية أشارت إلى أن :"السكر لا يسهم في سرعة الإصابة بالسرطان، كما تعتمد جميع الخلايا، بما في ذلك خلايا السرطان، على السكر في الدم من أجل الحصول على الطاقة. لكن زيادة السكر في خلايا السرطان لا يساعد في سرعة نمو المرض".

وترى إيلين أن سعي المرضى إلى عدم تناول السكر مبني على أساس خطأ، وأضافت :"لا توجد طريقة لتناول السكر في نظامك الغذائي تماما".

"فيتامين سي يشفي من السرطان"

قالت إيلين :"تلقيت مكالمة هاتفية في يوم من الأيام من زوجين ذهبا إلى عيادة خارجية ودفعا أموالا كثيرة من أجل العلاج بفيتامين سي، بعدما قيل لهما إنه يشفي من السرطان".

وكلفتهما الرحلة خارج بلدهما للذهاب إلى العيادة كل ما ادخراه في حياتهما ولم تعد عليهما بأية فائدة.

وأضافت :"كان الرجل قلقا. وتمنى لو أتيحت له فرصة إنفاق كل مدخراته من أجل حياة أفضل".

"كبار السن فقط هم من يصابون بالسرطان"

قالت إيلين إن ثمة اعتقاد بأن كبار السن هم من يصابون بالسرطان فقط "لأنه شائع بين كبار السن".

وأضافت أن نصف حالات الإصابة بالسرطان في بريطانيا سنويا تشمل من يتجاوزن سن 70 عاما، "والسبب في ذلك أنه بمرور الوقت تتلف خلايا أجسامنا وهذا التلف ينتج عنه السرطان".

لكن الإحصاءات رصدت زيادة إصابة الشباب في العقود الأخيرة.

"أسماك القرش لا تصاب بالسرطان"

قالت إيلين إن المرضى يعتقدون أن أسماك القرش لا تصاب بالسرطان لذا يستخدمون غضاريفها لمكافحة المرض أو الشفاء منه.

مصدر الصورة Getty Images Image caption اكتشف العلماء إصابة أنثى سمك قرش بسرطان الجلد عام 2010

وتشير دراسات إلى أنه لا يوجد أي دليل يدعم ذلك ولم يثبت حتى على فئران المختبرات.

وتوصل الباحثون في عام 2010 إلى أن أسماك القرش في الحقيقة تسهم في زيادة الإصابة بمرض السرطان بعد العثور على أنثى سمك قرش في حديقة حيوان "إنديانابوليس" مصابة بسرطان الجلد.

"حقن القهوة الشرجية تساعد"

قالت إيلين :"كانت حقن القهوة الشرجية شائعة لفترة. وظهرت مواقع تروج لإمكانية إجراء تغيير في الأمعاء يمكنه الشفاء من السرطان".

وكتب معهد بحوث السرطان البريطاني :"حقن القهوة الشرجية ذات صلة كبيرة بالإصابة بعدوى الأمراض الخطيرة والإسهال والإمساك والتهاب القولون أو حتى الوفاة".

وأضافت إيلين أن الأسطورة تدفع الناس إلى السفر مسافات طويلة للاستعانة بعيادات متخصصة "تتكلف أموالا كثيرة".

"مرض حديث"

قالت إيلين :"تروج فكرة أن المرض حديث، لكن الحقيقة غير ذلك وعثر عليه في مومياوات مصرية".

وأضافت :"إحدى هذه المومياوات يرجع عمرها إلى 2250 عاما، كانت مصابة بسرطان البروستاتا، كما عثر على إصبع قدم يرجع عمره إلى 1.7 مليون عام من جنوب أفريقيا تبين أنه مصاب بنوع خطير من سرطان العظام".