فيسبوك: 126 مليون مستخدم بالولايات المتحدة "تابعوا" محتوى مصدره روسيا

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption كانت معظم المشاركات تركز على محتوى اجتماعي وسياسي مثير للشقاق

قال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن نحو 126 مليون من مستخدميه في الولايات المتحدة ربما شاهدوا محتوى شاركه مستخدمون في روسيا في العامين الماضيين.

وقال موقع التواصل الاجتماعي إن نحو 80 ألف مشاركة كتبت قبل وبعد الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وكانت معظم المشاركات تركز على محتوى اجتماعي وسياسي مثير للجدل.

وأصدر فيسبوك البيانات والأرقام قبل جلسة في مجلس الشيوخ يقدم فيها، مع غيره من كبار شركات الانترنت مثل غوغل وتويتر، بشأن تأثير روسيا على المواقع الالكترونية الشهيرة.

ونفت روسيا مرارا المزاعم أنها حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تغلب فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وأطلعت كل من وكالة رويترز للأنباء وصحيفة واشنطن بوست على البيانات الأخيرة التي أصدرها فيسبوك.

وتم نشر 80 ألف مشاركة بين يونيو / حزيران 2015 وأغسطس / آب 2017.

وقال فيسبوك إنها مشاركات نشرتها شركة أمريكية على صلة بالكرملين.

ونقلت وكالة رويترز عن كولين ستريتش المستشار القانوني العام لفيسبوك "هذه الإجراءات تتنافى مع مهمة فيسبوك لبناء مجتمع وتتعارض مع كل ما نمثله".

وأضاف "نحن عازمون لعمل كل ما في وسعنا للتعامل مع هذ التهديد الجديد.

ويوم الاثنين كشفت غوغل أيضا أن قراصة روس حمّلوا أكثر من ألف فيديو على يوتيوب على 18 قناة مختلفة، حسبما قالت واشنطن بوست.

وتوصل تويتر إلى 2652 حسابا وأغلقها جميعا بعد تعقب مصدرها وهو وكالة أبحاث للإنترنت في روسيا، حسبما نقلت رويترز عن شهادة مصدر مطلع في شركة تويتر.