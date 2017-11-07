تحميل نسخة مزيفة من تطبيق "واتساب" أكثر من مليون مرة

مصدر الصورة AFP Image caption تشير صفحة تحميل برنامج "واتس آب" الأصلي إلى تحميله أكثر من مليار مرة

ظهر على متجر غوغل لتحميل التطبيقات "غوغل بلاي" تطبيقا مزيفا لبرنامج "واتساب"، وقام مستخدمون بتحميله أكثر من مليون مرة.

وبدا التطبيق الذي يحمل عبارة "تحديث برنامج واتساب" كما لو كان نسخة جديدة من التطبيق الأصلي.

وقال مستخدمون على منتدى "ريديت" الإلكتروني إن النسخة المزيفة تحتوي على إعلانات، وتسمح بتحميل برامج على أجهزة المستخدمين.

وحذف متجر غوغل لتحميل التطبيقات البرنامج المزيف.

واستطاع مطور التطبيق المزيف خداع المستخدمين ليبدو كما لو كان نسخة صادرة عن شركة "واتساب".

ولم يتأثر بالتطبيق المزيف المستخدمون الذين تصلهم التحديثات عبر النسخة الأصلية من واتساب.

وليست هذه المرة الأولى التي تحذف فيها شركة غوغل تطبيقات مزيفة من متجرها.

ففي عام 2015 اضطرت الشركة إلى حجب برنامج يتخفى تحت مظلة مراقبة حالة البطارية ويرسل رسائل نصية من هواتف المستخدمين.

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