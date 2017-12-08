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حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تناول العجين الخام أو مزيج الكعك بسبب مخاطر الإصابة ببكتريا "إي كولاي" المعوية التي تصيب القولون تحديدا بسبب الدقيق.

وحدّثت الإدارة الأمريكية من إرشاداتها بعد التحقيق في تفشي بكتريا "إي كولاي" في الولايات المتحدة عام 2015 والتوصل إلى أن أسباب التفشي كانت من الدقيق.

ويؤدي طهي الدقيق إلى قتل أي نوع من أنواع البكتريا المعدية.

وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه من الناحية التجارية فإن صناعة منتجات الآيس كريم من عجين البسكويت جيدة نظرا لأن الجهات الصانعة تستخدم دقيقا معالجا.

وكان عشرات الأشخاص في شتى أرجاء الولايات المتحدة أصيبوا في عام 2016 بإعياء نتيجة سلالة بكتيرية تتعلق بالدقيق.

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وتبين أن طاحونة في كانساس سيتي بولاية ميسوري الأمريكية هي السبب المحتمل لتفشي البكتريا وسحبت من السوق 10 ملايين رطل من الدقيق.

وصدرت تحذيرات سابقة من خطر تناول العجين الخام وخليط الكعك بسبب البيض غير مطهي الذي يشكل خطورة الإصابة بالسلامونيلا.

وتوصي وكالة المعايير الغذائية البريطانية بعدم تناول العجين الخام "لاحتمال عدم سلامته".

وقالت ليزلي سموت، مستشارة بارزة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن الدقيق بمفرده يشكل خطورة أيضا.

وأضافت :"الدقيق من مشتقات حبوب تأتي مباشرة من الحقل وليست معالجة لقتل البكتريا".

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ويمكن لبكتريا تأتي من نفايات الحيوانات في الحقل أن تلوث الحبوب التي يحصدونها بعد ذلك وتطحن في هيئة دقيق.

وتسبب بكتريا "إي كولاي أو121" مغصا معويا وإسهالا (به دماء في العادة) ويتعافى المصاب في غضون أسبوع.

وفي حالات نادرة تسبب البكتريا نوعا من الفشل الكلوي يطلق عليه اسم متلازمة انحلال الدم اليوريمي.

ويكون صغار السن والمسنون وأولئك الذي يعانون من ضعف الجهاز المناعي الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات.

إرشادات لضمان سلامة الغذاء:

تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه ينبغي عدم تناول أي نوع من عجين البسكويت الخام وخليط الكعك وأي نوع آخر من العجين الخام من المفترض إخضاعه للطهي أو الخبز.

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ينبغي غسل اليدين وأسطح الإعداد والأواني جيدا بعد الاتصال بالدقيق أو منتجات العجين الخام.

ينبغي عدم السماح للأطفال باللعب بالعجين المصنوع من دقيق خام.

وجهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرا للمطاعم وباعة التجزئة بعدم تقديم عجين خام للزبائن أو تقديم عجائن للأطفال للعب بها.

ينبغي فصل الغذاء النيئ عن الأغذية الأخرى أثناء إعدادها تفاديا لحدوث أي تلوث.

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أوصت الإدارة باتباع إرشادات التعبئة لطهي المنتجات التي تحتوي على دقيق في درجات حرارة مناسبة لأوقات محددة.

ينبغي اتباع الإرشادات المدونة على العبوة لتبريد المنتجات التي تحتوي على عجين خام بعد الشراء مباشرة حتى موعد الخبز.

وتوافق وكالة المعايير الغذائية البريطانية على أنه "من المستحسن اتباع إرشادات الجهة الصانعة عند الاستخدام وضمان طهي الطعام في درجة الحرارة المناسبة بغية الحماية من أي بكتريا قاتلة".