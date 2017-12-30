غوغل تحذف تطبيق يوتيوب من على أجهزة أمازون "فاير تي في"

مصدر الصورة Getty Images Image caption أجهزة "فاير تي في" تحيل المستخدمين حاليا إلى موقع يوتيوب عبر متصفح إنترنت

حذفت شركة غوغل تطبيق يوتيوب، من على أجهزة "فاير تي في" للبث التلفزيوني، التي تنتجها شركة أمازون، وذلك قبل أربعة أيام من الموعد المتوقع، مع تصاعد النزاع بين عملاقي التكنولوجيا.

وتشجع أجهزة "فاير تي في" المستخدمين الآن على استخدام موقع يوتيوب، عبر متصفح إنترنت.

وكانت شركة غوغل قد حذرت من أنها ستحذف تطبيق يوتيوب، من على أجهزة "فاير تي في" في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت شركة غوغل إن الشركتين لم تتوصلا إلى اتفاق، يسمح بتبادل استفادة المستخدمين من خدمات كل منهما.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت غوغل: "لا تحمل شركة أمازون منتجات غوغل، مثل كروميكاست وغوغل هوم، كما أنها لا تتيح خدمة برايم فيديو لمستخدمي غوغل كاست، وتوقفت خلال الأشهر الأخيرة أيضا عن بيع بعض أحدث منتجات نست".

وأضافت: "بالأخذ في الاعتبار غياب المعاملة بالمثل، فلن ندعم بعد الآن تطبيق يوتيوب على أجهزة إيكو شو وفاير تي في. نأمل في التوصل لاتفاق لحل هذه المشكلات قريبا".

وقالت شركة أمازون، في بيان الجمعة: "يوتيوب وملايين من المواقع الإلكترونية الأخرى يمكن الوصول إليها، على أجهزة "فاير تي في"، عبر متصفحات الإنترنت مثل فايرفوكس وسيلك".