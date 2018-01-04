شركات التكنولوجيا تسارع لإصلاح عيوب "خطيرة" في رقائق الكمبيوتر

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تعمل شركات التكنولوجيا على إصلاح عيوب قد تسمح للقراصنة بسرقة بيانات شخصية من أنظمة الكمبيوتر.

وقال باحثون في شركة غوغل إن هناك "عيوبا أمنية خطيرة" في الرقائق التي تصنعها شركات "إنتل"، و"إيه إم دي"، و"إيه أر إم"، ما يؤثر على الأجهزة التي تستخدمها.

وكانت هذه الشركات على علم بهذه المشكلة منذ عدة أشهر، وكانت تأمل أن تجد حلا لها قبل الإعلان عن التفاصيل.

وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني بالمملكة المتحدة إنه لا يوجد دليل على أنه قد جرى استغلال هذه العيوب.

وقالت شركة إنتل، التي توفر الرقائق لنحو 80 بالمئة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية و90 بالمئة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة في جميع أنحاء العالم، إن بعض مواطن الخلل، في شكل أشياء مثل تحديثات البرامج، قد جرى إصلاحها أو ستكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الرقائق الإلكترونية هي الأنظمة الإلكترونية الأساسية للعديد من الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وأثيرت القضية في الأساس فيما يتعلق بخلل في الرقائق التي تصنعها شركة إنتل، لكن الشركة قالت إن هذا "غير صحيح".

وقالت إنتل: "إن العديد من أنواع أجهزة الكمبيوتر - ومعالجات المعلومات وأنظمة التشغيل للعديد من الشركات - معرضة للاستغلال".

وقالت شركة "إيه أر إم" إنه قد جرى إرسال تصحيحات وتحديثات البرامج للعملاء، ومن بينهم العديد من مصنعي الهواتف الذكية.

وقالت شركة "إيه إم دي" إنها تعتقد أن نسبة خطر استغلال منتجات الشركة تصل تقريبا إلى الصفر في الوقت الحالي.

تحديثات الأمان

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين، قالت إنتل إن الباحثين قد أظهروا أن القراصنة يمكنهم استغلال نقاط الخلل وقراءة الذاكرة وربما الوصول إلى معلومات، مثل كلمات المرور أو مفاتيح تشفير الأجهزة.

وقالت شركة مايكروسوفت، التي تستخدم رقائق إنتل، إنها ستطرح تحديثات أمنية يوم الخميس، مشيرة إلى أنها ليس لديها أي معلومات تشير إلى تعرض أي بيانات للخطر.

وتعمل أبل على إجراء تحديث لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

ونشرت غوغل مدونة توضح بالتفصيل ما قد يحتاجه بعض العملاء. وقالت إن الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد ولديها أحدث التحديثات الأمنية تعد محمية، مضيفة أن خدمة "جي ميل" أيضا آمنة.

وقالت غوغل إنها ستصدر تحديثات أمان لمستخدمي أجهزة "كروم بوك" القديمة، كما سيكون هناك إصلاح لمستخدمي متصفح كروم على الويب.

وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني إنه على بينة من التقارير التي تتحدث عن وجود خلل محتمل، ونصح جميع المنظمات والمستخدمين المنزليين بـ "مواصلة حماية أنظمتهم من التهديدات عن طريق تحديث البرامج كلما كان ذلك ممكنا".

وقال آلان وودوارد، من جامعة ساري البريطانية: "الأمر مهم، لكن ما إذا كان سيجري استغلاله على نطاق واسع فهذا أمر أخر".