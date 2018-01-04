"إسأل عربي": هل تواجه مشاكل في العثور على المياه النظيفة؟

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تواجه العديد من المجتمعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط صعوبات في الحصول على المياه النظيفة.

وتنمو أعداد السكان بسرعة، وتزداد درجات الحرارة مع تغير المناخ، وهناك أيضا صراع على موارد المياه الثمينة مثل النيل. وفي الوقت نفسه تهدر وتلوث الكثير من مصادر المياه النظيفة بسبب الممارسات والبنى التحتية السيئة.

والمنطقة العربية هي بالفعل الأكثر جفافا في العالم. وفي 2014 ، كانت 18 دوله من أصل 22 بلدا عربيا دون خط الفقر المائي الذي يبلغ 1,000 متر مكعب للفرد في السنه.

تحقق سلسلة 'اسأل عربي' في القضايا التي اثارها مشاهدينا ولمشروعنا المقبل نود منك ان تقدم صوره فوتوغرافية أو الفيديو أو بعض المعلومات عن نظام المياه في مجتمعك.

قد تؤثر مشكلات إمدادات المياه عليك سواء كنت تعيش في مدينة حضرية، أو تنمو المحاصيل في مزارعة، أو تنتج السلع للبيع. ما هي القصة في منطقتك؟ اسأل بي بي سي عربي وسنحاول أن نفهمها وأن نعثر على الحلول التي يمكن أن تساعد.

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