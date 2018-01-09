روبوت "إل جي" يفشل مرارا في تنفيذ أوامر خلال عرضه الأول

مصدر الصورة LG Image caption لم يستجب الروبوت لثلاثة أوامر متتالية

فشل جهاز روبوت أنتجته شركة "إل جي" لمساعدة المستخدمين على التحكم في منازلهم الذكية في القيام بما هو مطلوب منه أكثر من مرة خلال عرضه بمعرض الإلكترونيات الإستهلاكية (سي إي إس).

ويحمل الروبوت اسم "كلو-إي"، وهو أهم منتج تعرضه الشركة الكورية الجنوبية. وكان من المقرر أن يُظهر كيف يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الجديدة أن تساعد في استخدام أدوات المطبخ.

لكن الروبوت لم يستجب لثلاثة أوامر متتالية.

ووصف خبراء الظهور الأول للروبوت بأنه كان "كارثيا"، كما تعرض الجهاز للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يشهد هذا المعرض، الذي يقام سنويا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، عروضا من جانب شركات كبرى، من بينها سامسونغ، وإنتل، و"إتش تي سي"، وسوني.

وتركز شركة "إل جي" هذا العام على الترويج لبرنامجها "ثينك" (ThinQ) للذكاء الاصطناعي المنزلي، والذي تعتزم طرحه عبر مختلف منتجاتها حتى يكون أسهل في الاستخدام و"التطور" لتلبية احتياجات العملاء.

ورغم أن شركة "إل جي" تعتمد على تطبيق "مساعد غوغل" في بعض من أحدث منتجاتها من أجهزة التلفاز ومكبرات الصوت الذكية، فقد قررت الاعتماد على نفسها تماما في أجهزة الروبوت.

يذكر أن "إل جي" لديها بالفعل أجهزة روبوت مستخدمة في مراكز تسوق ومطارات في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى أجهزة روبوت تعمل في تنظيف المنازل.

وكان يفترض أن يكون "كلو-إي" نقلة كبيرة لوضع التكنولوجيا في منازل المستهلكين.

ووصف الجهاز بأنه "قمة البساطة عند إدارة منزلك الذكي"، عندما عُرض على خشبة المسرح من قبل ديفيد فانديروال، رئيس التسويق لشركة "إل جي" في الولايات المتحدة.

وتصرف الجهاز في البداية كما كان مخططا عندما سُئل عن جدول أعماله.

لكنه فشل في الرد على طلبات لاحقة لمعرفة ما إذا كان جاهزا للقيام بعمليات التنظيف، وما هي خططه لوجبة العشاء، وما هي الوصفات التي يمكن أن يقترحها لطهي الدجاج.