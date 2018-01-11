يوتيوب "يعاقب" مدونا أمريكيا شهيرا عرض جثة منتحر

مصدر الصورة YOUTUBE/LOGAN PAUL Image caption لقطة من مقطع الفيديو الذي نشره بول

ألغى موقع يوتيوب بعض روابط أعمال مع مدون أمريكي شهير بعدما عرض جثة رجل أقدم على الانتحار في اليابان.

وأزيلت قنوات المدون لوغان بول من برنامج قائمة تفضيلات غوغل الخاصة بموقع يوتيوب، حيث تظهر إعلانات مدفوعة تصاحب المحتوى الخاص بأفضل 5% من مقدمي المحتوى.

كما أعلن القائمون على يوتيوب اعتزامهم تعليق مشروعات مع بول.

وأثار بول انتقادات واسعة النطاق حين عرض الفيديو الذي تظهر فيه الجثة في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويظهر بول في الفيديو مع أصدقاء له في غابة "أوكيغاهارا" عند سفح جبل فوجي، وهو موقع يقصده الراغبون في الانتحار.

وقد مر الأصدقاء أثناء سيرهم بجثة المنتحر، وشعروا بالصدمة، لكنهم ما لبثوا أن بدأوا بالمزاح.

ولم تعرف هوية المنتحر.

وسوف يترتب على إغلاق القنوات تكاليف مالية لبول، حيث سيحرم من الإعلانات التجارية التي تعرضها الشركات على محتويات قنواته.

ولم يتضح حجم الخسارة المالية التي سيتكبدها بول، لكن مجلة "فوربس" قدرت إيراداته السنوية العام الماضي من إعلانات يوتيوب بنحو 12.5 مليون دولار، وهو ما يجعله الرابع بين أعلى دخول نجوم الموقع في عام 2017.

ووصفت تعليقات المشاهدين على الانترنت عرض الفيديو بأنه ينم عن "قلة احترام" للميت والمشاهدين.

وقدم بول، الذي تحظى قنواته على يوتيوب بنحو 15 مليون مشترك، اعتذارا على موقعي تويتر ويوتيوب.

وقال في اعتذاره "أشعر بالخجل من نفسي".