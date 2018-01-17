اعتقال معالجة بالطب التقليدي في غينيا بعد أن أقنعت مئات النساء بأنهن حوامل

مصدر الصورة ALHASSAN SILLAH Image caption منحتهن أعشاب ليبدون حوامل

اعتقلت الشرطة في غينيا امرأة تدعى نا فانتا كامارا تعمل في الطب التقليدي بعد أن خدعت مئات النساء بإقناعهن بأنهن حوامل.

فقد أعطت كامارا النساء غير القادرات على الحمل خلطة من الأعشاء التي تسبب الانتفاخ وتجعلهن يبدون كحوامل.

وكانت تحصل على نحو 33 دولارا من كل مريضة في بلد متوسط الدخل فيه 48 دولارا شهريا.

وتعتقد الشرطة أن كامارا كسبت آلاف الدولارات شهريا، رغم أنها تقول إنها فقط أرادت المساعدة.

وتظاهرت الثلاثاء نحو 200 سيدة خارج مركز الشرطة حيث تحتجز كامارا في كوناكري عاصمة غينيا.

ويعتقد أن أكثر من 700 من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 17 و45 تأثرن بـ "علاج" كامارا من أجل الحمل.

ويعكس هذا العدد الكبير مدى الاعتماد في غينيا وغيرها من دول أفريقيا على المعالجين التقليديين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في عام 2006 إن 80 بالمئة من الأفارقة يعتمدون على الطب التقليدي.

مصدر الصورة ALHASSAN SILLAH Image caption طبيب تابع للشرطة حذر من تناول تلك الأعشاب على المدى الطويل

وقالت إحدى المحتجات لبي بي سي :"مر عام منذ ذهبنا لرؤيتها للمرة الأولى حيث أعطتنا أعشاب جعلتنا نصاب بالقيء، وبمواصلة تناول الأعشاب أصبن بالانتفاخ ولدى زيارتها لمست بطوننا وأعلنت حملنا."

وأضافت قائلة إن كامارا طلبت منا عدم رؤية طبيب وتلقت هدايا من الدجاج للتعبير عن شكر هؤلاء النساء لها.

الحمل لأكثر من عام

وبعض هؤلاء النساء بدون كحوامل لمدد تراوحت بين عام و16 شهرا.

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وفحص طبيب تابع للشرطة 47 من الضحايا، وقال إنهن يواجهن تعقيدات استخدام العلاج لوقت طويل.

وتصر كامارا أنها لم ترتكب أي خطأ. وقالت للصحفيين في كوناكري :" لقد بذلت جهدي لمساعدة هؤلاء النساء على تحقيق أحلامهن، ولكن الأمر في يد الله."

ومن المتوقع أن توجه لها محكمة قريبا اتهامات بتعريض حياة الناس للخطر من خلال الغش.