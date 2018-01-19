ملحقات من الورق المقوى لجهاز ألعاب نينتندو سويتش

مصدر الصورة Nintendo

كشفت شركة نينتندو للتقنية عن مجموعة جديدة من الملحقات مصنوعة من الورق المقوى ويمكن استخدامها مع جهاز ألعاب نينتندو سويتش.

وأوضح فيديو أولي أن تلك الملحقات، التي تعرف باسم "لابو"، تمكِّن المستخدم من تحويل أدوات التحكم في جهاز سويتش إلى بيانو أو صنارة صيد أو دراجة نارية، أو حتى بذلة لإنسان آلي.

وقالت شركة نينتندو إن الملحقات الجديدة، التي تعتمد على فكرة التفاعلية، ستطرح للبيع في 20 من أبريل/ نيسان المقبل.

وسيبدأ سعر ملحقات "لابو" من 70 دولارا في الولايات المتحدة، متضمنة مجموعة من الألعاب المصممة خصصيا لها، ومجموعة من المصلقات تساعد على تصميم الأشكال التي يرغب فيها المستخدم.

يكسر التقليد

وغير جهاز ألعاب سويتش الصورة النمطية المرتبط بأجهزة الألعاب المنزلية، التي أنتجتها الشركة، وذلك عبر السماح للمستخدمين باستخدامه بصورة تفاعلية تعتمد على الحركة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتبر جهاز ألعاب سويتش أكثر أجهزة الألعاب المنزلية مبيعا في الولايات المتحدة.

وبيعت نحو 4.8 مليون وحدة من الجهاز داخل الولايات المتحدة، خلال العشرة أشهر التالية لإطلاقه في الثالث من مارس/ آذار الماضي.

وأظهرت آخر الأرقام الرسمية، في ديسمبر/ كانون الأول، أن شركة نينتندو باعت حوالي 10 ملايين وحدة من جهاز سويتش حول العالم، خلال الأشهر التسعة الأولى من إطلاقه.

ويقول محللون إن نجاحه جاء بفضل دعمه بألعاب، مثل ماريو وزيلدا.