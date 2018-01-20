مرحلة المراهقة "تبدأ من سن 10 حتى 24 عاما"

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تستمر مرحلة المراهقة في الوقت الحالي في الفترة من عشرة أعوام حتى 24 عاما، بحسب فريق علماء، على الرغم من اعتقاد كثيرين بانتهائها في عمر 19 عاما.

ودفع استمرار الشباب في التعليم لفترة أطول، إضافة إلى تأخر الزواج والإنجاب، إلى تغيير المفاهيم حول بداية مرحلة النضوج.

وفي مقالة رأي نشرت في دورية "لانسيت" لصحة الأطفال والمراهقين، يقول فريق من العلماء إن تغير تعريف المراهقة أمرٌ حيوي للتأكد من أن القوانين لا تزال ملائمة لأصحاب هذه المرحلة العمرية.

لكن خبيرا حذّر من أن هذا التوسع "يزيد من مخاطر معاملة الشباب كأطفال".

متى يبدأ سن البلوغ؟

وتبدأ مرحلة البلوغ عندما يبدأ جزء من الدماغ، معروف باسم غدد تحت المهاد، في إفراز هرمون مسؤول عن تنشيط الغدد النخامية والتناسلية.

وعادة ما تبدأ هذه المرحلة عند حوالي سن 14 عاما لكنها تراجعت مع تحسن الحالة الصحية والغذائية بدرجة كبيرة لا سيما في الدول المتقدمة لتبدأ من سن 10 أعوام تقريبا.

ونتيجة لهذا، انخفض متوسط نزول الطمث لأول مرة لدى الفتيات في الدولة الصناعية، مثل بريطانيا، بواقع أربع سنوات في 150 عاما الماضية.

ويبدأ نزول الطمث لدى نصف الفتيات في الفترة من 12 إلى 13 عاما.

متى يتوقف الجسم عن النمو؟

وثمة آراء بيولوجية أخرى تشير إلى ضرورة توسيع مفهوم المراهقة، بما في ذلك مرحلة استمرار نمو الجسم.

فمثلا، تواصل الدماغ النضج حتى بعد بلوغ سن 20 عاما، وتعمل بسرعة أكبر وكفاءة أفضل.

ولا يظهر ضروس العقل لدى كثيرين حتى بلوغ عمر 25 عاما.

كما لا يتزوج معظم الشباب أو ينجب إلا في وقت متأخر.

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ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، بلغ متوسط عمر الرجل الذي يتزوج لأول مرة خلال عام 2013 نحو 32.5 عاما بينما بلغ متوسط عمر النساء 30.6 عاما في أنحاء إنجلترا وويلز. ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو ثمانية سنوات منذ عام 1973.

وتقول سوزان ساوير، كبيرة الباحثين في الفريق ومديرة مركز صحة المراهقين في مستشفى الأطفال الملكي بملبورن: "على الرغم من أن كثيرا من الامتيازات القانونية للبالغين تبدأ في سن 18 عاما، إلا أن فهم البالغين لأدوارهم ومسؤولياتهم يبدأ عادة في سن متأخر."

وتضيف أن تأخر الزواج والإنجاب والاستقلال الاقتصادي يعني أن "شبه التبعية" في مرحلة المراهقة قد اتسع.

السياسة الاجتماعية

وتشير ساوير إلى إن هذا التغير الاجتماعي في حاجة إلى تغيير السياسة الاجتماعية، مثل التوسع في خدمات دعم الشباب حتى سن 25 عاما.

وتضيف أن "الفترة من 10 إلى 24 عاما تتناسب بدرجة أفضل مع نمو المراهقين في الوقت الحالي."

وتقول راسل فينر، الرئيس المنتخب للكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل: "في بريطانيا يبلغ متوسط عمر مغادرة الشباب والفتيات المنزل 25 عاما تقريبا."

ويؤيد فينر التوسع في مفهوم المراهقة ليصل إلى سن 24 عاما، ويقول إن عددا من الخدمات في بريطانيا قد اتخذ قرار بشأنها بالفعل.

"معاملة الأطفال"

لكن جان ماكفاريش، الخبيرة الاجتماعية في شؤون الأبوة والأمومة في جامعة كينت، تقول إن هناك خطرا من التوسع في تحديد مفهومنا للمراهقة.

وتضيف أن "الأطفال الأكبر سنا والشباب يتشكلون بدرجة كبيرة من خلال توقعات المجتمع أكثر من نموهم البيولوجي الطبيعي."

وتمضي قائلة إن "المجتمع عليه أن يحافظ على أعلى مستوى من التوقعات الممكنة للجيل القادم."