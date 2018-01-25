أبل تطرح تحديثا لهواتف آيفون يبطل خاصية إبطاء الجهاز

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أكدت شركة أبل أنها ستطرح تحديثا جديدا لهواتف آيفون يتضمن خاصية تتيح للمستخدمين تعطيل أداة تبطئ أداء الجهاز.

وكانت الشركة قد كشفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن أداة تبطئ أداء الهاتف لإطالة عمر البطارية وتجنب الإغلاق المفاجئ.

وقالت الشركة إن تحديث نظام تشغيل آي أو إس 11.3، الذي سيطرح في الربيع المقبل، سيتيح للمستخدمين تعطيل هذه الخاصية، على الرغم من أن الشركة لا توصي بذلك.

وواجهت الشركة انتقادات من المستخدمين فضلا عن تساؤلات من السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا بشأن ذلك قبل أن يؤكد المدير التنفيذي للشركة، تيم كوك، الأسبوع الماضي إضافة خاصية تعطيل النشاط .

وقالت أبل في بيان الإعلان عن التحديث :"يمكن للمستخدمين، علاوة على ذلك، التحكم في خاصية إدارة الطاقة التي تتحكم في أقصى أداء للهاتف لمنع الإغلاق المفاجئ، التي طرحت أول مرة في نظام تشغيل 10.2.1، عن طريق أداة تفعيل النشاط أو تعطيله".

وسوف يتاح التحديث لأجهزة آيفون من فئة 6 و 6بلس وإس إي و6إس و6إس بلس و 7 و 7بلس.

واعتذر كوك للمستخدمين خلال مقابلة خاصة مع شبكة إيه بي سي الإخبارية الأمريكية الأسبوع الماضي، وقال إن الشركة لم تسع على الإطلاق إلى تضليل أي شخص بشأن الأداة.

وقال :"كل إجراءاتنا موجهة لخدمة المستخدم، لا يمكنني أن أؤكد ذلك بما يكفي، وربما ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحا في وقت معين، غير أن إجراءاتنا دائما أصدق".

وأضاف :"إذا اعتقد أي شخص أننا فعلنا شيئا سيئا، فنعتذر عن أي شئ فعلناه أو لم نفعله".

كما كشفت أبل عن احتواء التحديث على أشكال تعبيرية جديدة تضاف لخاصية أنيموجي لمستخدمي هاتف آيفون إكس.

وخاصية أنيموجي هي أداة تعتمد على إجراء مسح لوجه المستخدم في أجهزة آيفون إكس لابتكار رسوم متحركة تعتمد على حركة وجه المستخدم.

كما يتضمن التحديث الجديد خاصية دردشة الأعمال التي تقول الشركة إنها تتيح للمستخدمين إمكانية التواصل مباشرة مع الشركات من داخل تطبيق الرسائل.

وكانت الشركة قد طرحت الخاصية أول مرة بصفة تجريبية مع نسخة نظام تشغيل 11.3، ولم تؤكد أبل بعد إذا كانت الخاصية ستكون مفعلة في بريطانيا.

كما ستطرح أبل خاصية السجل الصحي الجديدة، وتقول إنها ستتيح للمستخدمين تجميع بياناتهم الصحية من مؤسسات صحيةمشاركة في مكان واحد.