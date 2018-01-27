شركة يابانية تتعرض لأكبر "سرقة عملات رقمية" في العالم

مصدر الصورة EPA Image caption مقر شركة "كوينتشك" في طوكيو

قالت إحدى أكبر شركات تبادل العملات الرقمية في اليابان إنها فقدت ما قيمته نحو 534 مليون دولار أمريكي من العملة الافتراضية في هجوم قرصنة اليكنرونية على شبكتها.

وأوقفت شركة "كوينتشيك" التداول بجميع العملات الرقمية باستثناء بيتكوين إلى أن قيمت حجم خسائرها الناجم عن فقدان عملة "نيم"، وهي عملة رقمية أقل شهرة من بيتكوين.

وتعد هذه أكبر عملية سرقة لعملة رقمية في حال تأكدت السرقة.

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وكانت شركة أخرى لتداول العملات في طوكيو تدعى "إم تي غوكس" انهارت عام 2014 بعد أن اعترفت بأن ما قيمته تعادل 400 مليون دولار أمريكي من عملة بيتكوين قد سرقت من شبكتها.

وأفادت تقارير إعلامية أن أموال كوينتشيك المسروقة كانت مودعة في "محفظة ساخنة"، وهي حافظة نقود الكترونية متصلة بالإنترنت، عوضا عو وضعها في "محفظة باردة"، حيث يتم تخزين الأموال بشكل آمن بعيدا عن شبكة الإنترنت.

وتقول شركة كوينتشيك إنها لديها العنوان الرقمي للمكان الذي أُرسلت إليه العملة المفقودة، مضيفة أنها ستبذل كل ما في وسعها لتعويض المستثمرين.