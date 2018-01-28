"تويتر الصيني" يوقف بعض منصاته بسبب المحتوى الإباحي والأخبار الكاذبة

مصدر الصورة Getty Images Image caption موقع سينا ويبو أعلن قبوله النقد ووقف بوابات منها أخبار المشاهير وحياتهم الشخصية

طلبت السلطات الصينية من موقع التواصل الاجتماعي الصيني الشهير سينا ويبو (تويتر الصيني)، التصدي بصورة فعالة لما قالت إنه "محتوى إباحي بذئ وضار" ينشره الموقع.

وموقع سينا ويبو، هو منصة تواصل اجتماعي انطلقت في الصين عام 2009، وهو شبيه بموقع "تويتر" من ناحية محدودية الكلمات في المنشورات، وبلغ عدد مستخدميه نحو 600 مليون شخص.

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وقال مكتب بكين لإدارة الفضاء السيبراني في الصين، وهي السلطات المنظمة لعمل الإنترنت، إن القرار جاء نظرا لاستمرار الموقع في نشر "محتوى إباحي وسيء الذوق وموجة بشكل خاطئ وكذلك به تمييز عرقي"، بحسب بيان رسمي مساء السبت.

واستجابة لهذا القرار، أعلن ويبو عن تعليق عمل العديد من بواباته لمدة أسبوع، ومن بينها بوابة مخصصة للمشاهير وحياتهم الخاصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها السلطات الصينية موقع ويبو، في ظل إحكام قبضتها على محتوى الإنترنت.

وتهدف الحكومة من هذا الإجراءات الحفاظ على "الاستقرار الاجتماعي"، ومنع نشر المحتوى الإباحي البذئ وكذلك الأخبار غير المصرح بها.

وفي بيان منفصل، قال ويبو إنه يقبل الانتقادات وقرر تعليق عمل بعض البوابات الرئيسية، مثل بوابة البحث الساخن وبوابة المشاهير وغيرها.

وأغلقت الصين ما يصل إلى 128 ألف موقع إلكتروني، بدعوى أنها تبث محتوى بذئ ومعلومات ضارة في عام 2017، بحسب بيان رسمي.