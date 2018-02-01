نجاح "غير متوقع" لـ نينتندو سويتش

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تجاوزت مبيعات أجهزة ألعاب "نينتندو سويتش" الأرقام التي حققتها الأجهزة السابقة، وذلك بعد عشرة أشهر فقط من طرحها.

وباعت شركة نينتندو اليابانية 7.23 مليون جهاز ألعاب "سويتش" في الربع الأخير من العام الماضي، ما يرفع إجمالي المبيعات إلى 14.86 مليون جهاز.

ويأتي نجاح "سويتش" على خلاف أجهزة "وي يو" التي طُرحت للبيع في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وبيع منها 13.56 مليون جهاز، قبل توقف إنتاجها في العام نفسه، وهو ما اعتُبر إخفاقا تجاريا.

وذكرت الشركة اليابانية أن الربع الأخير لمبيعات "نينتندو سويتش" هو الأكثر ربحا منذ عام 2009.

وأعلنت الشركة أن أرباحها التشغيلية بلغت 116.50 مليار ين (1.07 مليار دولار) مقابل 32.26 مليار ين قبل عام.

مصدر الصورة NINTENDO Image caption لعبة سوبر ماريو أوديسي كانت الأكثر مبيعا لأجهزة نينتندو سويتش، وذلك بعد بيع 9.07 نسخة منذ طرحها في أكتوبر/تشرين الأول

ورفعت الشركة، التي تتخذ من مدينة كيوتو مقرا لها، من توقعات أربحاها خلال الربع الأول من العام الجاري، من 120 مليار ين إلى 160 مليار ين.

وتوقعت الشركة أن تصل مبيعات "سويتش" إلى 20 مليون جهاز هذا العام، وقالت إنها ستطرح كذلك لعبة بوكيمون لأجهزة سويتش "خلال 2018 أو في وقت لاحق".

وكانت لعبة سوبر ماريو أوديسي الأكثر مبيعا لأجهزة نينتندو سويتش، وذلك بعد بيع 9.07 نسخة منذ طرحها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وباعت الشركة 7.33 ملايين نسخة من ماريو كارت 8 ديلوكس، أحد الإصدارت المعدلة على أجهزة وي يو، إضافة إلى بيع 6.70 ملايين نسخة من لعبة "ذا ليجند أوف زيلدا: بريث أوف ذا وايلد".

وبيع 4.91 مليون نسخة من لعبة سبلاتون 2، أحد أحدث إصدارات نينتندو الأصلية.

وقال تاتسومي كيميشيما، رئيس شركة نينتندو، في مؤتمر صحفي حول أرباح الشركة: "حققت أجهزة سويتش، خلال موسم الإجازة، مبيعات تجاوزت جميع التوقعات في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا."