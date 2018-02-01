منصوراصورس أخر ديناصور يعثر عليه في مصر

عثر فريق من العلماء على نوع جديد من الديناصورات في صحراء مصر يلقي الضوء على التاريخ الغائب للديناصورات في قارة أفريقيا.

واكتشف العلماء حفريات تعود إلى أواخر العصر الطباشيري، وهي فترة متأخرة من تاريخ الديناصورات في القارة كانت تتراوح بين 100 مليون عام و66 مليون عام.

ووصف العلماء الكشف عن الديناصور، الذي عاش في أفريقيا قبل نحو 80 مليون عام، بأنه "مذهل".

ويصل طول حفرية الديناصور العملاق، وهو من آكلات العشب، إلى ما يعادل حافلة مدرسية، ووزنه يعادل وزن فيل، ويتميز بطول العنق فضلا عن وجود رقائق عظمية في تكوين الجلد.

ونجحت بعثة استكشافية مؤلفة من علماء في علم الحفريات، "بليونتولوجيا"، تابعة لجامعة المنصورة المصرية في الكشف عن بقايا حفرية الديناصور.

تقرير علي جمال الدين

إعداد مروة ناصر