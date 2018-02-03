يوتيوب يطبق سياسة إعلان جديدة بعد فيديو "انتحار الغابة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption لوغان بول رفع ملف فيديو مثيرا للجدل لجثة رجل انتحر في غابة يابانية

كشف موقع يوتيوب عن أنه يعكف على وضع سياسات جديدة للإعلانات بهدف التعامل مع منتجي محتويات الفيديو الذين يشوهون سمعة الموقع.

وقالت سوزان وجسيكي، الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب، إن تصرفات مدوني الفيديو "الشنيعة" سببت "ضررا بالغا" بسمعة منتجي المحتوى بأسره.

ويخضع الموقع لرقابة شديدة بعدما نشر المدون الأمريكي، لوغان بول، ملفا أظهر مشاهد لجثة رجل قتل نفسه في "غابة الانتحار" باليابان.

وأعرب كثير من مدوني الفيديو عن استيائهم إزاء سياسات يوتيوب.

وفي محاولة لإيقاف الإعلانات التي تظهر بجانب المفات المثيرة للجدل، يستخدم يوتيوب حاليا خوارزميات لتحديد المحتوى الذي يصفنه على أنه ليس من "معلن صديق".

ومع ذلك، شكى كثير من نجوم منصة تبادل ملفات الفيديو من أن محتوياتهم صُنّفت بصورة خاطئة على بأنها غير مناسبة للإعلانات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سوزان وجسيكي الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب

ويواجه موقع يوتيوب موجة انتقادات بسبب ما سماه المدونون بغياب الشفافية بشأن سياسات النشر.

وقالت وجسيكي، في مدونة لها: "نريد تعزيز الثقة التي يضعها مجتمعنا في يوتيوب من خلال التواصل المنفتح والمستمر."

وأضافت أن الشركة "تعكف على الخروج بحلول أكثر دقة"، وستستخدم مزيدا من المراقبين البشر لمراجعة المحتوى.

وعندما رفع بول مقطعه الذي سجله في "غابة الانتحار"، إحدى الغابات اليابانية التي تشهد حالات انتحار كثيرة، حذف يوتيوب المدون الشهير من برنامج "غوغل بريفيرد"، الذي تبيع فيه الشركة الإعلانات المتميزة لأفضل خمسة في المئة من منتجي المحتوى.

وقدّم بول في حينه اعتذاره عن نشر الفيديو.

"سمعة"

ويقول موقع يوتيوب إنه يريد وضع سياسات واضحة لمنتجي المحتوى لاتباعها.

وقالت وجسيكي: "على الرغم من أن تلك الحوادث نادرة، لكنها تدمر السمعة وتضر بمكاسب زملائك المبدعين."

وتابعت: "نريد أن نتأكد من أنه لدينا سياسات فعالة تسمح لنا بالاستجابة بطريقة مناسبة."

ورحّب هانك غرين، أحد أشهر مدوني منصة تبادل ملفات الفيديو، بالخطوة.

وقال غرين: "غالبا ما أنتقد يوتيوب، لكني أتعاطف كثيرا معه في الحالات الحرجة التي يمر بها."

لكن آخرين دعوا يوتيوب إلى الوفاء بوعوده بشأن شفافية سياسات الموقع وانفتاحها.