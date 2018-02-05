في أستراليا: تحويل منازل لـ"أكبر محطة كهرباء افتراضية في العالم"

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أعلنت السلطات في ولاية جنوب أستراليا خطة لتحويل آلاف المنازل إلى "أكبر محطة افتراضية لتوليد الكهرباء في العالم"، وذلك بالتعاون مع شركة "تسلا".

وبموجب الخطة، سيتم إمداد نحو 50 ألف منزل في الولاية بألواح شمسية وبطاريات من إنتاج تسلا.

ومن المقرر أن يتم تركيب الألواح الشمسية والبطاريات بدون مقابل.

ويأتي تمويل المشروع من مبيعات الفائض من الطاقة الكهربائية المنتجة، ومنحة من حكومة الولاية بقيمة مليوني دولار أسترالي (1.6 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى قرض بقيمة 30 مليون دولار أسترالي من صندوق استثماري حكومي لتكنولوجيا الطاقة المتجددة.

ويبدأ المشروع بمرحلة تجريبية، تشهد تثبيت معدات توليد الكهرباء في 1100 وحدة من عقارات الإسكان العام.

وتضم ولاية جنوب أستراليا بالفعل أكبر بطارية ليثيوم أيون في العالم، والمستخدمة في دعم شبكة الكهرباء الضعيفة هناك.

وقال رئيس حكومة الولاية، جاي ويذرل، في بيان "حكومتي قدمت بالفعل أكبر بطارية في العالم، والآن سنقدم أكبر محطة افتراضية لتوليد الكهرباء في العالم".

وأضاف ويذرل "سوف نستخدم منازل الناس كوسيلة لتوليد الطاقة لشبكة الكهرباء في (ولاية) جنوب أستراليا، حيث ستستفيد الأسر المشاركة بإدخارات كبيرة في فواتير الكهرباء الخاصة بهم".