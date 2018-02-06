مبرمج يحل لغز في لوحة ليكسب بيتكوين بقيمة 50 ألف دولار

مصدر الصورة @coin_artist Image caption كشف حل الشفرة الموجودة في العمل الفني عن مفتاح خاص أفضى إلى كسب محفظة نقود إلكترونية بعملة البيتكوين

استطاع مبرمج فك شفرة سرية في لوحة تؤدي إلى فتح محفظة إلكترونية تحتوي على عملات بيتكوين الإلكترونية بقيمة 50 ألف دولار.

ونُشر العمل الفني لروب مايرز، الذي يستخدم اسما مستعارا، في أوائل عام 2015.

وكشف فك الشفرة المتضمنة في عناصر العمل الفني عن مفتاح خاص يتيح الوصول إلى محفظة نقود إلكترونية مليئة بعملات البيتكوين.

وذكر موقع "مذربورد" التكنولوجي أن مبرمجا يبلغ من العمر 30عاما زعم حصوله على المال بعد البحث على الانترنت عن ألغاز مشفرة يفضي حلها إلى الحصول على عملات.

وأضاف الموقع أن المبرمج قال إنه يعيش في بلد "غير آمن" بالنسبة لمن لديهم عملات بيتكوين، لذا أراد الاحتفاظ باسمه سرا.

وتضمن اللغز شفرة من سلسلة من الرموز الثنائية، وهي سلسلة من أرقام الصفر والواحد، في صفوف معقدة تجسدها ألسنة لهب مرسومة حول حواف اللوحة.

ويحدد لون وشكل كل مشعل جزءا مؤلفا من أربعة رموز للسلاسل الثنائية، بالإضافة إلى جزء من شفرة تمثله ستة أشرطة مختلفة الطول في الزاوية اليمنى أسفل اللوحة.

ويؤدي تجميع هذه الشفرات وربطها ببعضها البعض إلى حل اللغز الذي يترجم سلسلة كاملة من أرقام الصفر والواحد تفتح محفظة إلكترونية بعملة البيتكوين بمساعدة برنامج كمبيوتر بسيط.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ليست هذه المرة الأولى التي يزعم فيها شخص الحصول على عملات بيتكوين عن طريق حل لغز

"لغز عبقري"

وقال خبير شفرات إنه ليس من الغريب أن يستغرق الأمر هذه المدة الطويلة لحل لغز اللوحة.

وأضاف لبي بي سي "ألغاز مثل هذه ليست من الأمور التي يمكن للكمبيوتر لحلها، إنها ألغاز عبقرية يحلها المخ".

وليست هذه المرة الأولى التي يزعم فيها شخص الحصول على عملات بيتكوين عن طريق حل لغز.

ففي يناير/ كانون الثاني، توصل طالب دكتوراة بلجيكي إلى مفتاح في شفرة حمض نووي (دي إن ايه)، وهو ما أتاح له الوصول إلى عملة بيتكوين، تجاوز سعرها آنذاك 10 آلاف دولار.

كما زعم مخترقان في أواخر العام الماضي حصولهما على عملات بيتكوين بقيمة 1000 دولار بعد إعادة تشكيل صورة غير واضحة لرمز استجابة سريعة ظهر لفترة وجيزة على شاشة قناة تلفزيونية فرنسية.