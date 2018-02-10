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توصلت شركة أوبر وشركة وايمو إلى اتفاق بشأن المزاعم بأن أوبر سرقت أسرارا تجارية من وايمو المختصة في القيادة الذاتية.

وينص الاتفاق بين الشركتين على أن تتنازل أوبر عن 0.34% من أسهمها لصالح وايمو بقيمة تقدر بـ 245 دولار أي 177 مليون جنيه أسترليني.

ووافقت أوبر أيضا على السماح لشركة وايمو باستخدام تكنولوجيا القيادة الذاتية بالرغم من أن وايمو تؤكد أنها لم تستخدمها من قبل.

وعبر كبير المديرين التنفيذيين لشركة أوبر، دارا خوسروشاهي، عن "أسفه" بشأن الطريقة التي تعاملت بها شركته مع هذه القضية.

وأضاف في بيان مخاطبا وايمو "بالرغم من أننا لن نتفق على كل شيء مطروح، فإننا نتفق على أن استحواذ أوبر على شركة "أوتو"، وهي شركة أمريكية مختصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية، كان يمكن وينبغي أن يتم التعامل معه بشكل مختلف".

وشارك أنتوني ليفاندوسكي الذي كان يعمل في شركة غوغل في إنشاء شركة أوتو المختصة في تصنيع شاحنات تعمل بالقيادة الذاتية. واستحوذت أوبر على أوتو مقابل 650 مليون دولار في عام 2016.

ويأتي اتفاق التسوية بين أوبر وأوتو بعد أربعة أيام من عرض الخلاف على أنظار المحكمة إذ اتُهم كبير المديرين السابق في أوبر، ترافيس كلانيك، بمحاولة سرقة الأسرار التجارية لوايمو.

واتُهِّم كلانيك بتدبير خطة لسرقة أكثر من 1400 ملف سري من شركة وايمو عندما كانت الشركة جزءا من شركة غوغل العملاقة. وتسيطر الآن شركة غوغل الأم على شركة ألفابيت.

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وقال متحدث باسم وايمو: "نحن ملتزمون بالعمل مع أوبر لضمان أن تطور كل شركة التكنولوجيا الخاصة بها".

وأضاف المتحدث قائلا "هذا يشمل اتفاقا يقضي بأن أي معلومات سرية لوايمو لا تدمج في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لأوبر سواء كانت معدات ثقيلة أو برمجيات".