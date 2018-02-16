مصدر الصورة Getty Images Image caption التحول الجيني لسرطان المبيض يصل للإناث من الوالد من خلال الكروموسوم X

أعلن علماء أمريكيون أنهم تمكنوا من تحديد تحول جيني قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المبيض وينتقل وراثيا من الأب إلى ابنته.

ويصل هذا التحول الجيني للإناث من الأب من خلال الكروموسوم X، وهو مستقل عن الجينات الأخرى المعروفة بقابليتها لنقل الأمراض، والتي يمكن اختبارها بالفعل لتحديد قابلية إصابتهن بامراض خطيرة مثل السرطانات.

ويقول الخبراء إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هوية ووظيفة هذا الجين، ونشرت أحدث النتائج في مجلة بي إل أو أس جينتكس PLoS Genetics.

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خطر عائلي

وفي الوقت الحالي تجري الاختبارات على جين بي آر سي إيه BRCA للسيدات اللاتي لديهن تاريخ عائلي قوي في الإصابة بالسرطان، ويُزيد هذا الجين من احتمالات إصابة النساء بسرطان المبيض والثدي.

وتعد الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، من أشهر حالات وجود جين بي آر سي إيه 1 (BRCA1) الذي انتقل لها من والدتها، مما جعلها عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 87 في المائة وسرطان المبيض بنسبة 50 في المائة، فأجرت جراحة وقائية واستأصلت مبيضها.

أنجلينا جولي تستأصل مبيضيها خشية السرطان

مصدر الصورة Getty Images Image caption أنجلينا جولي استأصلت مبيضها وثدييها بعد التأكد من وجود جينات تزيد قابليتها للإصابة بالسرطان

ويعتقد الباحثون بوجود أسباب أخرى وراثية كثيرة للإصابة بسرطان المبيض، بعضها من خلال كروموسوم X وينتقل للفتيات من الأب.

واستهدف الدكتور كيفين إنغ وزملاؤه في معهد روزويل بارك للسرطان، أحد الجينات ويدعى إم إيه جي إي سي 3 (MAGEC3)، والموجود في كروموسوم X في الآباء.

وتعد الأبحاث التي جرت على العلاقة بين الإصابة بسرطان المبيض والجينات الموروثة من الأب في مرحلة مبكرة مقارنة بتلك المرتبطة بالجينات الموروثة من الأم.

وقال المسؤول الرئيسي عن الدراسة كيفين إنغ، من مركز روزويل بارك للسرطان الشامل في بوفالو، نيويورك :"ما علينا القيام به بعد ذلك هو التأكد من أن لدينا الجين المناسب من خلال تتبع تسلسل المرض في المزيد من العائلات. وأثارت هذه النتيجة الكثير من النقاش داخل مجموعتنا حول كيفية العثور على هذه العائلات المرتبطة بكروموسوم X".

مصدر الصورة SPL Image caption البحث الجديد يشير إلى أن بعض مخاطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء يمكن أن تنتقل عن طريق عائلة الوالد

وأضاف :"العائلة التي بها ثلاث إناث مصابات بسرطان المبيض تكون الإصابة نتيجة تحول كروموسوم X أكثر من السبب المعروف سابقا بتحول جين بي آر سي إيه BRCA ".

وقالت الدكتورة كاثرين بيورث من أبحاث السرطان في بريطانيا :"يشير هذا البحث إلى أن بعض مخاطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء يمكن أن تنتقل عن طريق عائلة الأب، فضلا عن الأم، بسبب الجينات المعيبة المكتشفة حديثا".

وأضافت :"في المستقبل، يمكن أن نساعد النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي من سرطان المبيض لفهم أفضل لخطر الإصابة بهذا المرض، وهذا أمر مهم لأن سرطان المبيض غالبا ما يتم تشخيصه في مرحلة متأخرة ويكون من الصعب علاجه".

وقال أنوين جونز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الهدف سرطان المبيض الخيرية :" إذا ما ثبتت هذه النتائج من خلال مزيد من البحوث، ستمثل خطوة هامة إلى الأمام في الوقاية من سرطان المبيض، وإنقاذ آلاف الأرواح".