غوغل تقيد تنزيل الصور على متصفحها في إطار تسوية مع غيتي إيمدجز

مصدر الصورة Getty Images Image caption سحبت الشركة المشغلة لغيتي إيمدجز الشكوى التي تقدمت بها للمفوضية الأوروبية ضد غوغل بعد التوصل إلى تسوية

اتخذت شركة غوغل إجراء جديدا يصعب من عملية حفظ الصور من على خدمة "صور غوغل" ضمن اتفاق لتسوية النزاعات القائمة مع مكتبة غيتي إميدجز (GettyImages) للصور.

وتقدمت الشركة المشغلة لموقع غيتي بشكوى للمفوضية الأوروبية في 2017 تتهم فيها غوغل بالتورط في ممارسات تخل بقواعد المنافسة العادلة.

وقالت غوغل في بيان صادر في هذا الشأن إنها عطلت بعض الخصائص في خدمة "صور غوغل"، بما في ذلك مفتاح "مشاهدة الصورة"، ما دعا غيتي إميدجز إلى الإشادة بهذا التحرك واصفة إياه بأنه "علامة فارقة" على صعيد تسوية المنازعات مع غوغل، لكن منتقدي القرار وصفوها بأنها "خطوة للوراء".

شكوى غيتي إميدجز

وتقدمت غيتي إميدجز، التي تبيع إنتاج مصورين للشركات والصحف والقنوات التلفزيونية، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية قالت فيها إن محرك البحث غوغل سهل للمستخدمين العثور على صورها والحصول عليها دون إذن أو ترخيص باستخدامها.

وأشارت إلى أن الكثير من المستخدمين يحصلون على الصور الموجودة في مكتبة الصور لدى غيتي ويعيدون استخدامها رغم رداءة جودتها، ورغم أنها غالبا ما تكون موسومة بالعلامة المائية الخاصة بالمكتبة.

كيف كان رد فعل غوغل؟

في إطار التسوية التي توصل إليها الجانبان، قررت شركة غوغل تعطيل مفتاح "مشاهدة الصور". مع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين تحميل الصور عن طريق الوصول إلى الموقع التي توجد عليه.

لكن غوغل أكدت أن هذا التغيير "سوف يساعد زيادة التواصل بين المستخدمين وزيادة معدل زيارة المواقع المفيدة".

مصدر الصورة Getty Images Image caption اعتبر منتقدو قرار إزالة مفتاح البحث بالصور "خطوة للوراء" وأنه يقلل من جودة منتج غوغل

وأزالت غوغل أيضا "مفتاح البحث بالصورة"، الذي اعتبره المستخدمون وسيلة سهلة للحصول على نسخ أكبر من الصور التي ييبحثون عنها.

وقالت غيتي إن غوغل وافقت على عرض المزيد من تفاصيل حقوق الملكية الفكرية على الصور الخاصة بمكتبة الصور بشكل أوضح.

فكرة مروعة

وقال بيان غوغل: "نعم، لمن يتساءلون، جاءت هذه التغييرات في إطار تسوية توصلنا إليها مع غيتي هذا الأسبوع".

وأضاف البيان أن هذه التغييرات صممت "لإحداث توازن بين تلبية حاجات المستخدمين من الخدمات وما يهم الناشرين من أمور، فجميعهم مشاركون في مواقعنا ولهم كل التقدير".

لكن منتقدي القرار أشاروا إلى أن هذا التحرك "يتعارض مع مصلحة المستخدمين"، وأنه "يقلل من قيمة المنتج".

ورجح الكثيرون أن المستخدمين سوف يتحولون إلى محركات بحث أخرى تتيح إمكانية البحث بالصور مثل محرك البحث بنغ (Bing).

بينما يرى آخرون أن الضغط على المفتاح الأيمن للفأرة وفتح الصورة في تبويب جديد يغني عن الأداة التي حذفتها غوغل.

وقال بيان صادر عن غيتي إميدجز: "يسرنا أن نعلن أنه بعد العمل بالتعاون مع غوغل على مدار الأشهر الماضية، زالت مخاوفنا وسحبنا للشكوى التي تقدمنا بها ضدها."