النبيذ الأحمر "قد يساعد في علاج تسوس الأسنان وأمراض اللثة"

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ارتبط شرب النبيذ الأحمر في الماضي بعدد من المزايا الصحية المحتملة مثل مساعدة القلب على خفض مخاطر السكري.

لكن دراسة حديثة أشارت إلى أن النبيذ الأحمر يحتوي على مواد كيميائية قد تساعد في مكافحة تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وخلص باحثون إلى أن عمل خليط من النبيذ الأحمر، المعروف باسم البوليفينول، يساعد في مكافحة البكتيريا الضارة في الفم.

غير أن خبراء يحذرون من أن نتائج الدراسة لا تعني إعطاء "الضوء الأخضر" لشرب المزيد من النبيذ الأحمر.

وكانت دراسات سابقة قد توصلت إلى أن المزايا الصحية للبوليفينول لها علاقة بمضادات الأكسدة المفيدة للجسم.

وأشارت دراسات حديثة إلى أن البوليفينول مفيد للصحة لأنه يعمل مع "بكتيريا نافعة" في الأمعاء.

ويبحث العلماء في هذه الدراسة الحالية، التي نشرتها دورية الكيمياء الزراعية والغذائية، إذا كان بوليفينول النبيذ نافعا لصحة الفم.

وقارن الباحثون مجموعتين من البوليفينول، واحدة من النبيذ الأحمر ، والأخرى مكملات غذائية مستخرجة من النبيذ الأحمر، وتأثيرهما على البكتيريا العالقة بالأسنان واللثة والمسببة لحدوث تلف الأسنان وتسوسها وأمراض اللثة.

وتوصل الباحثون إلى أن مركبات بوليفينول النبيذ ومستخرجاته تقلل جميعها قدرة البكتيريا على التشبث بالخلايا، غير أن بوليفينول حمض الكافئيك والبي-كورماريك، كان أكثر فاعلية.

واعترف المشرفون على البحث بأن دراستهم محدودة بسبب عدم إجرائها على الجسم البشري بالاستعانة بخلايا تحاكي أنسجة اللثة.

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وأضافوا أن ثمة حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لمعرفة ما الذي يتسبب في كبح البكتيريا.

وقالوا إن عمليات التمثيل الغذائي التي تتشكل عندما تبدأ عملية هضم البوليفينول في الفم قد تكون مسؤولة هي الأخرى عن بعض التأثير في الدراسة.

وقال دميان والمسلي، المستشار العلمي للجمعية البريطانية للأسنان، إن الدراسة "مثيرة"، غير أنها لا تعني أنه يتعين على الناس شرب المزيد من النبيذ الأحمر.

وأضاف :"الطبيعية الحمضية للنبيذ تعني أن استهلاك الكثير من هذه المشروبات يتلف مينا الأسنان".

لكن والمسلي أكد على أنه "حتى تظهر المنافع التي تشير إليها هذه الدراسة، من الأفضل استهلاك النبيذ باعتدال مع تناوله أثناء الوجبات لتقليل خطر تآكل الأسنان".

وقال نافيد ستار، أستاذ طب التمثيل الغذائي بجامعة غلاسكو، إن الدراسة "مثيرة" غير أنها مازالت "في مرحلة تمهيدية جدا".

وأضاف :"نتائج الدراسة لا تدعم شرب المزيد من النبيذ الأحمر لوقف حدوث الالتهابات".

ولفت إلى أنه "لا يوجد دليل قوي على أن شرب النبيذ في حد ذاته مفيد عموما للصحة، بالعكس، تشير الأدلة من مصادر أخرى حاليا إلى أن قلة تناول النبيذ أو الكحول تقلل خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض وتقل خطر الوفاة".