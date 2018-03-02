تعليم برنامج "مايكروسوفت وورد" بدون كمبيوتر

مصدر الصورة INNOCENT FRIMPONG Image caption المدرس ريتشارد أبياه أكوت يشرح لتلاميذه برنامج مايكروسوفت وورد على السبورة بدون كمبيوتر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور مدرس من غانا وهو يشرح للتلاميذ برنامج "مايكروسوفت وورد" بدون استخدام كمبيوتر.

وقام المدرس برسم مخطط لشاشة كمبيوتر يظهر عليها البرنامج على لوح الكتابة الأسود.

وقال المدرس ريتشارد أبياه أكوت، وهو من مدينة كوماسي، عبر حسابه على فيسبوك إن تدريس الكمبيوتر "في مدارس غانا مسل جدا"، ونشر صوره داخل الفصل.

وحظيت الصور باهتمام كبير من المستخدمين وتم نشرها آلاف المرات، وهو ما دفع شركة مايكروسوفت، للإعلان عن عزمها إرسال جهاز كمبيوتر جديد له.

وكتب المدرس، الذي يعرف على فيسبوك باسم "أوورا كوادو" :"أحب طلابي لذلك يجب عمل ما يجعلهم يفهمون ما أقوم بتدريسه".

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مصدر الصورة Twitter

وقال موقع كوارتز أفريقيا، الذي كشف عن هوية المدرس، إن مدرسة أكوتو لا توجد بها أي أجهزة كمبيوتر منذ عام 2011، على الرغم من شرط اجتياز الطلاب اختبار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتأهل إلى مرحلة التعليم الثانوي.

وأعرب الكثيرون عن الإعجاب بتفانيه في عمله عندما نشر صوره وتعليقاته على التواصل الاجتماعي، منتصف فبراير/ شباط الماضي.

وقال المدرس لموقع كوارتز: "هذه ليست المرة الأولى التي أرسم فيها الكمبيوتر، فأنا أفعل هذا كل مرة أكون في الفصل".

وأضاف :"أحب نشر الصور على فيسبوك لذلك شعرت برغبة في مشاركتها، ولم أدرك أنها سوف تجذب انتباه الناس على هذا النحو".

وأرسلت سيدة الأعمال ريبيكا إينونشونغ رسالة عبر تويتر إلى حساب مايكروسوفت أفريقيا، وأشارت إلى أن المدرس يقوم بتعليم برامج الشركة للتلاميذ دون حتى أن يكون لديهم نسخة منها.

وقالت :"بالتأكيد يمكنكم تقديم الموارد المناسبة له".

ووعدت مايكروسوفت بإرسال جهاز كمبيوتر للمدرس، مع توفير المواد التعليمية التي تنتجها.