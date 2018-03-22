مصدر الصورة faceboocl

طالبت الشرطة المواطنين بعد استخدام العبارات القاسية في التعليق على حادث وفاة الطفلة كيارا في ويلز في المملكة المتحدة.

وقد انتشلت الشرطة جثة الطفلة التي كانت تناهز العامين من العمر من أحد الانهار.

وكانت أم الطفلة قد تركتها داخل سيارتها في منطقة زلقة قرب النهر ما أدى لسقوط السيارة والطفلة داخلها في النهر.

ونشرت الأم على حسابها على موقع فيسبوك منشورا قالت فيه إنها ستظل تشعر بالذنب طوال عمرها جراء ما حدث لكيارا.

وطالبت الشرطة المواطنين بعدم إطلاق تخمينات بشأن ملابسات الحادث، منبهة الجميع إلى أن التعليقات المسيئة سيتم تسجيلها وربما يتبع ذلك تحقيقا مع من ينشرها.

وفتحت السلطات تحقيقا في حادث وفاة الطفلة كيارا.

وأبلغت أسرة كيارا الشرطة بعد ظهيرة الإثنين الماضي أن سيارتهم اختفت من أمام مقر عملهم القريب من النهر وداخلها ابنتهم الصغيرة.

وظنت الأسرة في البداية أن السيارة قد سرقت والطفلة داخلها لكن بعد ذلك اكتشفت الشرطة أن السيارة كانت مستقرة في قاع النهر.

وحاول رجال الإنقاذ انتشال الطفلة لكنها كانت ميتة داخل السيارة الغارقة.

ونشرت الأم على حسابها منشورا يقول "لقد ماتت ابنتي بسبب غبائي، سوف أعيش بهذا الذنب لبقية حياتي".

وبعد عدة ساعات تم محو المنشور من حساب الأم واستبدل بمنشور آخر يقول "أمك تحبك ياصغيرتي، أنا آسفة".

Image caption حضت الشرطة المواطنين على عدم إطلاق تخمينات بشأن ملابسات الحادث

وفي تعليق للوالد على حسابه على فيسبوك قال إنه زوجته وابنته ركبتا السيارة بالفعل للذهاب إلى المنزل لكن الزوجة تذكرت أنها نسيت النقود في المكتب فعادت أدراجها وتركت ابنتها في السيارة وعندما عادت إليها لم تجد السيارة.

وأضاف أن الأم نظرت في النهر ولم تر أي أثر للسيارة فظنت أنها ربما تعرضت للسرقة.