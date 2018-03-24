مؤسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية يغلق صفحاته التجارية في فيسبوك

مصدر الصورة AFP Image caption لم يكن ماسك يدرك أن لشركتيه صفحات على فيسبوك

أغلق رجل الأعمال إيلون ماسك الصفحات التجارية لشركة تسلا وسبيس إكس في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقد اكتسبت حركة تحمل وسم # deletefacebook التي تدعو لإغلاق حسابات فيسبوك زخما بعد أن اتهمت شركة كامبريج أناليتيكا باستغلال بيانات 50 مليونا من المستخدمين.

وقال ماسك إنه لم يكن يدرك أن شركته سبيس إكس تمتلك صفحة على فيسبوك.

وحين علم أن لشركة تيسلا ايضا صفحة على فيسبوك قام بإلغاء الصفحتين اللتين كانتا تحظيان بمليونين ونصف المليون متابع.

وكان فيسبوك قد استخدم شركة سبيس إكس لإطلاق قمر صناعي جديد للاتصالات قيمته 200 مليون دولار، لكن الصاروخ انفجر على منصة الإطلاق وتسبب بتدمير القمر الصناعي.

وقال ماسك إنه سيستمر باستخدام موقع إنستغرام الذي يملكه فيسبوك.